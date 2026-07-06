Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 3 Temmuz'dan bu yana kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Can Hüseyin Uçar'ın, yürütülen arama çalışmaları sonucunda sulama kanalında cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından küçük çocuğun cenazesi morga kaldırıldı.
KANALIN SUYU KESİLEREK ARAMA YAPILDI
Yunus Emre Mahallesi’nde ikamet eden Can Hüseyin Uçar, 3 Temmuz’da evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Uçar ailesinin polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunması üzerine emniyet güçleri bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Ekipler, çocuğun mahalleden geçen sulama kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Durumun Devlet Su İşleri’ne (DSİ) bildirilmesinin ardından arama çalışmalarının güvenli yürütülebilmesi için kanalın suyu kesildi.
CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI
Suyu kesilen kanalda aramalarını yoğunlaştıran polis ekipleri, Ali Hocalı Mahallesi mevkisinde Can Hüseyin Uçar'ın cansız bedenini buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmaların ardından, küçük çocuğun cenazesi otopsi ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürdürülüyor.