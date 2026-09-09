Antalya’da Aksu ve Kepez ilçelerinde üçüncü gününe giren orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarına yardım ederken fenalaşan Hasan Kahya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alevlerin çevresindeki 4 mahallede 254 ev tahliye edilmişti.

Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak Kepez ilçesindeki alana sıçradı. Ekipler, Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri çevresinde geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına gece boyunca arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti.

4 MAHALLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale başladı. Çalışmalara 3 uçak ve 9 helikopterin yanı sıra 165 arazöz ve 1000'in üzerinde personel katılıyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yeşilkaraman Mahallesi’nde oturan Hasan Kahya, evlerinin yakınlarına kadar gelen alevleri söndürme çalışmalarına katılan ekiplere yardımcı olurken birden fenalaştı.

Ambulansla hastaneye götürülen Hasan Kahya, hayatını kaybetti.

Antalya'da 7 Eylül akşam saatlerinde başlayan yangın nedeniyle Aksu ve Kepez ilçelerindeki 4 mahallede 254 ev tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırılmıştı.