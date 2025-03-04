Vatikan, solunum rahatsızlıkları nedeniyle hastanede tedavi gören Papa Franciscus’un, iki solunum yolu krizi geçirdikten sonra geceyi sakin geçirdiğini ve şu anda dinlenmekte olduğunu açıkladı. 88 yaşındaki Papa, yeniden solunum cihazına bağlandı.

Katolik lider, Şubat başından bu yana Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde zatürre tedavisi görüyor. Yetkililer, son günlerde yoğunlaşan sağlık sorunlarına rağmen Papa’nın durumunu yakından takip ettiklerini belirtti.

Papa, dün iki kez akut solunum yetmezliği yaşadıktan sonra yeniden mekanik solunum tedavisine alındı. Vatikan, son açıklamasında “Papa, gece boyunca uyudu. Şu anda dinlenmeye devam ediyor” ifadesini kullandı.

Doktorlar, klinik tablonun karmaşıklığı nedeniyle ihtiyatlı bir yaklaşım sergiliyor. Tedavinin seyrine ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşılmadı.

3 HAFTADIR HASTANEDE

Papa Franciscus, Şubat ayının ortasında halkla buluştuğu iki etkinlikte nefes almakta güçlük çekmiş ve konuşmalarını yardımcılarına okutmak zorunda kalmıştı.

14 Şubat’ta hastaneye kaldırıldığında solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu tespit edildi. Dört gün sonra çift taraflı zatürre teşhisi konulan Papa'nın durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Papa, 22 Şubat’ta astım krizi geçirdiğinde sağlık ekibi müdahale etmek zorunda kaldı.

Vatikan, 26 ve 27 Şubat’ta Papa’nın durumunda olumlu gelişmeler kaydedildiğini duyurdu. Ancak 28 Şubat’ta bronkospazm krizi yaşadığı ve bronkoaspirasyon yapıldığı bildirildi.

Mekanik solunum desteği başlatıldıktan sonra tedaviye olumlu yanıt verdiği belirtildi. Mart ayının başından itibaren sağlık durumu stabil bir seyir izliyor.

Papa Franciscus, göreve geldiği 2013 yılından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Son yıllarda artan solunum problemleri nedeniyle bazı etkinliklerini iptal etmek zorunda kaldı. Vatikan, doktorların her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu ancak Papa’nın moralinin yüksek olduğunu vurguladı.