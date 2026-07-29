Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Toplam 201 kilometre uzunluğunda inşa edilen hattın saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun olarak planlandığını belirten Uraloğlu, hattın tamamlandığında hem yolcu hem de yük taşımacılığında önemli bir kapasiteye ulaşacağını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, projenin yıllık yaklaşık 30 milyon yolcuya ve 59 milyon ton yük taşımacılığına hizmet verecek şekilde tasarlandığını bildirdi.

BURSA YÜKSEK HIZLI TREN AĞINA BAĞLANIYOR

Projenin 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa bölümünde çalışmaların hızla devam ettiğini aktaran Uraloğlu, bu etabın tamamlanmasıyla Bursa'nın doğrudan Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına dahil olacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu, Bursa'dan hareket eden trenlerin Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na bağlanacağını belirterek, "Söz konusu kesim tamamlandığında, Bursa’dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara–İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak. Böylece yaklaşık 3,2 milyon kişi daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşacak. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşecek" dedi.

TEST SÜRÜŞLERİ YAKINDA BAŞLAYACAK

Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini açıklayan Uraloğlu, hattın hizmete alınması öncesinde test sürecinin başlayacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, "Yakında bu kesimde test sürüşlerine de başlayacağız. Gerçekleştireceğimiz test sürüşleriyle hattın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol edecek, işletmeye hazır hale getireceğiz. Testlerin tamamlanmasının ardından Bursa'yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.