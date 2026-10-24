Türkiye’nin farklı şehirlerinden geçen bir nehir, bulunduğu noktada üç ili birbirinden ayırmasıyla dikkat çekiyor. Samsun, Tokat ve Ordu sınırlarının kesiştiği bölgede uzanan Yeşilırmak, hem coğrafi konumuyla hem de oluşturduğu manzaralarla ilgi görüyor. Nehir çevresine balık tutmak için gelenler, tekneyle kısa sürede farklı illerin sınırlarına ulaşabiliyor.

ÜÇ İLİN SINIRLARINI BİRBİRİNDEN AYIRIYOR

Toplam 519 kilometre uzunluğundaki Yeşilırmak, Samsun, Tokat ve Amasya başta olmak üzere geçtiği bölgelerde önemli bir su kaynağı olma özelliği taşıyor. Nehrin bazı noktalarında ise farklı illerin sınırları aynı bölgede buluşuyor.

Samsun’un Ayvacık, Tokat’ın Erbaa ve Ordu’nun Akkuş ilçelerinin birbirine yaklaştığı bölgede Yeşilırmak, üç ilin sınırlarını birbirinden ayırıyor. Bu özelliğiyle nehir, aynı noktada farklı şehirlerin sınırlarına ulaşılabilen ilginç bir coğrafi konum sunuyor.

TEKNEYLE KISA SÜREDE FARKLI İLLERE ULAŞILIYOR

Yeşilırmak’ın çevresinde oluşan doğal manzara, bölgeye gelenlerin de ilgisini çekiyor. Özellikle balık tutmak isteyenler nehir kıyısında vakit geçirirken, tekneyle su üzerinde yolculuk yapma imkânı da bulunuyor.

Üç ilin sınırlarının birbirine yaklaştığı bu bölgede kısa bir mesafede farklı şehirlerin sınırlarına ulaşılabilmesi, Yeşilırmak’ı coğrafi açıdan dikkat çeken noktalardan biri haline getiriyor.