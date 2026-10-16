Alo Adalet 135 Hattı, ilk olarak 1 Eylül'de Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot uygulama kapsamında devreye alındı. Uygulamanın kapsamı genişletilerek Türkiye'deki tüm adliyeleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırıldı.

Yeni uygulamayla vatandaşların uzun süredir sonuçlanmayan dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin bilgi alabilmesi amaçlanıyor.

BELİRLİ BİR SÜREYİ AŞAN SORUŞTURMALAR SORULABİLECEK

Alo Adalet 135'i arayan vatandaşlar, haklarında açılan ve 5 yılı aşmasına rağmen sonuçlanmayan davalar hakkında bilgi alabilecek. Hat üzerinden ayrıca haklarında başlatılan ve 3 yılı aşan soruşturmalara ilişkin başvurular da iletilebilecek.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, paylaşımında Alo Adalet 135 Hattı’nın 81 ilde hizmete girdiğini belirterek, uygulamayla vatandaşların adalete erişiminin kolaylaşacağını ifade etti.