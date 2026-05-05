Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından oto hırsızlığına yönelik bir çalışma yürütüldü. İncelemelerde, şüphelilerin trafik kazası, yangın ve deprem gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen ağır hasarlı araçlara ait fabrikasyon seri numaralarını temin ettikleri belirlendi. Bu numaraların, haklarında haciz veya yakalama kararı bulunan araçlara uyarlanarak 'change' (değiştirme) işlemi yapıldığı ve elde edilen araçların üçüncü kişilere satıldığı tespit edildi.
ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Elde edilen bulguların ardından İstanbul merkezli olmak üzere Samsun ve Antalya’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda olaya karıştığı tespit edilen 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
28 ARAÇ MUHAFAZA ALTINA ALINDI
Polis ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında, 'change' işlemi yapılarak kimliği değiştirildiği belirlenen 28 araç ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.