Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 27 Şubat’ta Nevşehir, İstanbul ve Bolu’da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 26 zanlıdan 11’i tutuklandı. Operasyonun ardından şüphelilerden bazıları serbest bırakılırken, diğerleri adliyeye sevk edildi.

OPERASYONDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, İstanbul’dan kargo yoluyla Nevşehir’e uyuşturucu gönderileceği ihbarı üzerine başlattığı çalışma büyük bir başarıya ulaştı. Ekipler, 27 Şubat’ta Nevşehir, İstanbul ve Bolu’da 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 1 kilo 200 gram kokain, 400 gram sentetik uyuşturucu ve 93 gram esrar ele geçirildi. Kargo şirketine uyuşturucuyu teslim eden Ş.K. ve Y.Ç. ile 24 şüpheli gözaltına alındı.

3 AY BOYUNCA TAKİP EDİLDİ

Polis, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların sadece Nevşehir, İstanbul ve Bolu’da değil, aynı zamanda Denizli, Çorum, Erzincan, Antalya ve Balıkesir illerine de uyuşturucu sevk ettiklerini ortaya çıkardı. Ayrıca, uyuşturucu sevkiyatlarının finansmanının kripto varlıklar üzerinden yapıldığı öğrenildi.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılardan 11’i, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlılar ise adliyeye sevk edilerek haklarındaki işlemlerin yapılması bekleniyor.