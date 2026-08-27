Gastronomiden kozmetiğe, ilaç sanayisinden gıdaya kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan damla sakızı, yüksek piyasa değeriyle dikkat çekiyor. Toptan kilogram fiyatı 35 bin TL ile 50 bin TL arasında değişen ürün, uzun soluklu bir emek istese de sağladığı yüksek getirisiyle yerli tarımın en karlı kalemleri arasında gösteriliyor.

3 İLDE HASAT ZAMANI

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün TAB Projesi kapsamında 2015 yılında Muğla'da kurulan sakız bahçelerinde beklenen ilk hasat yapıldı. Yavaş büyüyen morfolojik yapısı nedeniyle sabır isteyen sakız ağaçları, 11 yıllık üretim sürecinin ardından 2026 yılı itibarıyla verim aşamasına ulaştı. Dekara yaklaşık 50 fidanın dikildiği Muğla'daki 100 dekarlık alanda, ağaç başına 250 gram ile 1 kilogram arasında ürün bekleniyor.

Sakız yetiştiriciliğinde tarihi geçmişi ve yaşlı ağaçlarıyla bilinen İzmir (Çeşme), Türkiye'deki üretimin ana merkezini oluşturuyor. Projelere kaynaklık eden Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün fidan yetiştirme çalışmaları sayesinde tarımsal ağ diğer illere de yayıldı. Bu kapsamda Çanakkale (Gökçeada) kıyılarında kurulan özel plantasyon alanları ve Muğla'daki yeni üretim sahaları birleşerek Ege genelinde yerli sakız üretim hattını güçlendirdi.

DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK

Türkiye'nin iç talebini karşılamada yetersiz kalan ve uzun yıllardır ithalat yoluyla temin edilen damla sakızının, Muğla, İzmir ve Çanakkale ekseninde artan üretimiyle dışa bağımlılığının azaltılması hedefleniyor. Muğla'da yürütülen kalite analizleri, envanter çalışmaları ve düzenlenecek yol haritası çalıştayları ile sakız yetiştiriciliğinin bölgesel bir marka haline dönüştürülmesi planlanıyor.