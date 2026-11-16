İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma, sahte belge kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçuna ilişkin başlatıldı.

MİRASÇISI BULUNMAYAN KİŞİLERİN DOSYALARINI TAKİP ETTİLER

Soruşturmadaki tespitlere göre şüpheliler, özellikle mirasçısı bulunmayan kişilere ait miras dosyalarını takip etti. Miras sahipleriyle benzer fiziki özellikleri olan kişileri 'joker' olarak kullanan şüphelilerin, sahte pasaportlarla banka şubelerine giderek miras hesaplarındaki paraları çektikleri iddia edildi.

Çekilen paraların şüphelilere ve birinci derece yakınlarına aktarılarak izlerinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.

19 AYRI SUÇTAN ARANAN ESKİ AVUKAT DA YAKALANDI

13 Kasım'da üç ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Dosyadaki bir diğer şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Yakalananlar arasında dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve bilişim sistemleri üzerinden hırsızlık suçlarının da aralarında bulunduğu 19 ayrı suçtan aranma kaydı olan eski bir avukat da yer aldı.