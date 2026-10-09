Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Daire Başkanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, Aydın'ın Çine ilçesi ile Muğla ve Denizli'de belirlenen 63 adrese 5 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda toplam 111 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda satışa hazır çeşitli miktar ve türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 18 cep telefonu, 2 bilgisayar, 2 USB bellek, 3 tabanca, 19 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 1 elektronik terazi ve 34 bong aparatı da bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerden 95'ine uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, 16 şüpheli Çine Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.