Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yıl başından bu yana “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda Kastamonu’da 14, İstanbul’da 6 ve Ankara’da 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda toplam 24 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 27 bin 760 sentetik ecza hapı, 155 gram sentetik uyuşturucu karıştırılmış tütün, 16 gram sentetik uyuşturucu, 7 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 50 dolarlık 14 sahte banknot ve 232 sikke ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelilere ilişkin işlemlerin sürdüğü bildirildi.