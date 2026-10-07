Ankara’da Haymana ile Polatlı arasındaki ulaşımı doğrudan etkileyecek proje için sahada ilk adım atıldı. Güzergahın bölünmüş yol standardına çıkarılması amacıyla teknik ölçüm ve inceleme çalışmalarına başlandı.

Ölçüm ve incelemelerin tamamlanmasının ardından proje ve yapım hazırlıklarının sürdürülmesi bekleniyor. Haymana-Polatlı yolundaki yapım çalışmalarının 2027 yılında başlaması planlanıyor.

ANKARA TRAFİĞİNE ALTERNATİF GÜZERGAH

Projenin tamamlanmasıyla Haymana-Polatlı hattının önemli bir alternatif ulaşım güzergahına dönüşmesi hedefleniyor. İzmir ve Çanakkale yönünden gelen sürücüler, Ankara şehir merkezine girmeden Haymana üzerinden Adana ve Konya istikametine ilerleyebilecek.

Niğde yönünden İzmir ve Çanakkale’ye seyahat eden sürücüler de güzergahı alternatif olarak kullanabilecek. Projenin tamamlanmasıyla bazı seyahatlerde yaklaşık 45 dakikaya varan zaman tasarrufu sağlanması ve Ankara şehir içi trafiğinin rahatlaması bekleniyor.