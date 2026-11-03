Aslan burcunda devam eden Ay, Öğlen saatlerde Başak burcuna geçiş yapıyor. Üretkenlik, detaylar, muhasebe konuları, sağlık ön plana çıkıyor.Yalnız Ay Jupiter kavuşumu abartıları önümüze getirebilir.

Koç

Sabah saatlerindeki Aslan enerjisiyle keyifli ve yaratıcı konulara odaklanırken, Ay'ın Başak'a geçişiyle birlikte günlük işlerinize ve sağlığınıza hızlıca dönebilirsiniz. Jüpiter kavuşumu motivasyonunuzu artırırken, ani harcamalara veya finansal sürprizlere dikkat edin.

Boğa

Güne ev ve aile odaklı başlasanız da, öğleden sonra Başak burcuna geçen Ay ile birlikte aşk, yaratıcılık ve keyif alanlarınız hareketleniyor. Jüpiter'in desteği şans getirirken, ikili ilişkilerde beklenmedik gerilimlere karşı esnek olun.

İkizler

Sabah saatlerinde yakın çevre ve iletişim trafiğiniz yoğun olabilir. Ay'ın Başak geçişiyle birlikte ev, yuva ve aile içi konular ön plana çıkıyor. Rutin dışı gelişen durumlara karşı sabırlı adımlar atın.

Yengeç

Maddi konularla güne başlayıp, öğleden sonra zihinsel olarak daha hareketli ve üretken bir faza geçiyorsunuz. Eğitim, seyahat veya yakın çevre diyaloglarında şanslı etkiler var; ancak günlük iş yükündeki ani değişimlere dikkat edin.

Aslan

Sabah saatlerinde Ay kendi burcunuzda parlarken güne yüksek bir enerjiyle başlıyorsunuz. Öğleden sonra Başak burcuna geçen Ay, finansal kaynaklarınıza ve öz değerinize odaklanmanızı sağlıyor; Jüpiter etkisi kazançları desteklerken ani harcama dürtüsüne karşı temkinli olun.

Başak

Günün ilk yarısında iç dünyanızda dinlenme ihtiyacı ağır basabilirken, Ay'ın burcunuza geçişiyle birlikte enerjiniz ve kişisel motivasyonunuz hızla yükseliyor. Jüpiter kavuşumu size şans ve iyimserlik getirirken, Uranüs karesi ani plan değişikliklerine işaret ediyor.

Terazi

Sosyal ilişkilerle güne başlayıp, öğleden sonra içsel bir çekilme ve dinlenme alanına geçiş yapıyorsunuz. Arkadaş ortamlarındaki hareketlilikten sonra kendi başınıza kalmak, zihninizi toplamak için harika bir fırsat olacak.

Akrep

Kariyer odaklı başladığınız günün ikinci yarısında sosyal çevreler, ekip çalışmalar ve gelecek projeleri hız kazanıyor. Jüpiter'in getirdiği destekleyici fırsatları değerlendirirken, ani beklenmedik sosyal gerginliklere takılmayın.

Yay

Uzaklar, eğitim veya seyahat temalarıyla güne başlayıp, öğleden sonra kariyer ve toplumsal statü alanına odaklanıyorsunuz. İş hayatınızda şanslı ve büyüme odaklı etkiler devrede, ancak beklenmedik sorumluluklara karşı esnek kalmaya çalışın.

Oğlak

Finansal krizler, ortak gelirler veya içsel dönüşüm konularıyla güne başlayıp, öğleden sonra vizyon, eğitim ve dış ilişkiler alanında rahatlıyorsunuz. Jüpiter kavuşumu ufkunuzu genişletirken, günlük planlardaki ani değişimleri akışa bırakın.

Kova

İkili ilişkiler ve ortaklıklar odağında başlayan gün, öğleden sonra ortak maddi alanlar, krediler ve kriz yönetimi konularına evriliyor. Finansal konularda şanslı destekler alırken, sosyal hayat ile özel alan dengesini korumaya özen gösterin.

Balık

Günlük rutinler ve sağlık odaklı başlangıcın ardından, öğleden sonra tüm odak noktanız ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanına kayıyor. İlişkilerde Jüpiter'in iyicil enerjisiyle güzel gelişmeler yaşanabilir; ancak ani gelişen durumlara karşı fevri kararlardan kaçının.