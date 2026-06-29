Kredi kartı kullanıcılarının ödeme alışkanlıkları, bankacılık mevzuatında yer alan yasal sınırlandırmalarla belirli kurallara bağlanıyor.

Bir takvim yılı içerisinde veya art arda gelen dönemlerde asgari ödeme tutarının altında kalan işlemler, kartın nakit ve alışveriş fonksiyonlarında kısıtlamalara yol açıyor.

Düzenleme, tüketicilerin borç sarmalına girmesini önlemeyi amaçlarken, kuralların ihlali durumunda kartın tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden olabiliyor.

YILDA 3 KEZ EKSİK ÖDEME NAKİT AVANSI KAPATIYOR

Mevzuat kapsamında, aynı takvim yılı (Ocak - Aralık dönemi) içerisinde toplamda 3 kez asgari ödeme tutarının altında ödeme yapılması durumunda kartın belirli özellikleri sınırlandırılıyor. Bu süreçte, biriken borcun tamamı ödenene kadar bankalar tarafından şu adımlar zorunlu olarak uygulanıyor:

-Nakit Çekim Engeli: Kredi kartı; nakit avans ve taksitli nakit avans işlemlerine tamamen kapatılıyor.

-Limit Dondurma: Kart sahibinin limit artış talepleri hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmıyor.

PEŞ PEŞE 3 AY GECİKME KARTI TAMAMEN KİLİTLEYECEK

Son ödeme tarihi itibarıyla art arda 3 ay (dönem) boyunca asgari tutarın altında ödeme yapılması veya hiç ödeme yapılmaması halinde ise kısıtlama tedbirleri en üst seviyeye çıkarılıyor. Kartın tamamen işlevsiz kalmasına yol açan bu süreçte şu yaptırımlar devreye giriyor:

Alışverişe kapatılma: Kredi kartı hem nakit kullanımına hem de mal ve hizmet alımı gibi tüm alışveriş işlemlerine tamamen kapatılıyor.

Tüm borcu ödeme şartı: Kartın yeniden aktif hale gelebilmesi için sadece asgari tutarın değil, mevcut dönem borcunun tamamının bankaya ödenmesi gerekiyor.

Yasal takip riski: Ödeme yapılmayan sürenin 90 günü aşması durumunda ise bankalar tarafından yasal takip ve icra süreci başlatılıyor.

SADECE ASGARİYİ ÖDEMEK ÇÖZÜM MÜ?

Yasal düzenlemeler çerçevesinde, kredi kartının asgari ödeme tutarını her ay düzenli olarak yatıran kullanıcılar için herhangi bir kullanıma kapatma işlemi uygulanmıyor. Kartın açık kalması sağlansa da bu yöntemin ekonomik bir maliyeti bulunuyor.

Sadece asgari tutarın ödenmesi halinde, kalan dönem borcuna aylık akdi veya gecikme faizi yansıtılmaya devam ediyor. Bu durum, toplam borç bakiyesinin kart sahibinin kontrolü dışında büyümesine ve kart limitinin önemli bir kısmının faiz yükü sebebiyle kullanım dışı kalmasına neden olabiliyor.