Süreyya Operası önünde düzenlenen eyleme, tutuklu bulunduğu Tekirdağ Çorlu’daki Karatepe Cezaevi’nden mesaj gönderen Deniz Göktaş’ın sözleri damga vurdu.

Göktaş’ın mesajı, komedyen arkadaşı Akın Aslan tarafından okundu.

Hakkındaki üç ayrı tutuklama kararına gönderme yapan Göktaş, “Ben bu hafta üç defa tutuklandım, hem de cezaevindeyken” dedi.

“Cumhurbaşkanına alenen hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlamalarıyla 63 gündür tutuklu bulunan Göktaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:



-N'aber? Nasıl geçti haftanız? Ben bu hafta üç defa tutuklandım, hem de cezaevindeyken. Yani Karatepe'nin asi çocuğu, suç makinesi dehşet saçmaya devam ediyor.

Onun dışında iyiyim. Siz de iyi olun. Hepinize sevgiler, iyi ki varsınız."