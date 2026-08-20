İzmit Belediyesi’ne yönelik soruşturmada, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e yaklaşık 3 kilogram altın verdiğini öne süren iş insanı Turgut Koç, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdikten sonra ev hapsi kararıyla tahliye edildi. Koç’un iddiaları soruşturma dosyasına girerken, tahliye kararı dikkat çekti.

“YAKLAŞIK 3 KİLOGRAM ALTIN VERDİM” İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade veren Koç, Hürriyet’in belediyenin araç kiralama işleriyle ilgili kendisinden yardım istediğini ve ihale sürecinde para talep ettiğini öne sürdü.

Koç, yaklaşık 3 kilogram altını Hürriyet’e borç olarak verdiğini, ancak daha sonra geri alamadığını iddia etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DE DOSYADA

Soruşturma dosyasında, Hürriyet’in makamına çanta içerisinde para taşındığının öne sürüldüğü kamera görüntülerinin yanı sıra araç kiralama ihalesiyle ilgili bazı yazışmaların da yer aldığı belirtildi.

KOÇ EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Soruşturma kapsamında aralarında Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet’in de bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 30 şüpheli yakalanmıştı.

Şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yöneltilirken, Koç etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin ardından ev hapsi kararıyla tahliye edildi.