İtalya’da yapımı süren Salerno–Reggio Calabria yüksek hızlı tren hattında dev bir mühendislik aşamasına geçildi. Yaklaşık 4 bin ton ağırlığında ve 130 metre uzunluğundaki “Partenope” isimli tünel açma makinesi, hattın Battipaglia–Romagnano bölümünde yer alan Saginara Tüneli’nin kazısına başladı.

Webuild liderliğindeki konsorsiyum tarafından kullanılan dev makine, şu ana kadar İtalya ve Avrupa’da şirketin hizmete aldığı en büyük tünel açma sistemi olarak öne çıkıyor.

DEV KESİCİ BAŞLIK KAYALARI PARÇALIYOR

Partenope’nin en dikkat çeken bölümü, 13,46 metre çapındaki dev kesici başlığı. Bu bölüm, dağ kütlesine sürekli dönerek kayaları ve zemini parçalıyor. Ortaya çıkan malzeme ise makinenin iç taşıma sistemleriyle tünel dışına aktarılıyor.

Makine yalnızca kazı yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda tünelin iç destek sistemlerinin hazırlanması ve kaplama işlemleriyle de eş zamanlı çalışıyor. Böylece süreç kesintisiz şekilde ilerliyor.

Uzmanlar, çift hatlı tek bir tünel inşa edilmesinin geniş çaplı kazı gerektirdiğini ve bunun da yüksek teknik hassasiyet istediğini belirtiyor. Stabilite, havalandırma, güvenlik ve malzeme taşınması gibi tüm süreçler anlık olarak kontrol ediliyor.

18 ELEKTRİK MOTORUYLA ÇALIŞIYOR

Partenope, toplam 10 MW güce sahip 18 elektrik motoruyla hareket ediyor. Bu güç sistemi sayesinde dev yapı hem ilerliyor hem de sert kaya katmanlarını delerek yol açıyor. Makinenin ilerleme hızı ise zeminin yapısına göre değişiyor. Kaya sertliği, yer altı suyu, zeminin davranışı ve kaplama ihtiyaçları kazı hızını doğrudan etkiliyor.

Projede makinenin işletimi ve bakımında 100’den fazla uzman teknisyen görev yapıyor.

3 KİLOMETRELİK TÜNEL YER ALTINDAN AÇILACAK

Partenope’nin çalıştığı Saginara Tüneli, Campagna ile Contursi Terme belediyeleri arasında inşa ediliyor. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki tünel, çift demiryolu hattını aynı yer altı galerisi içinde taşıyacak şekilde tasarlandı.

Makine, Sele Vadisi çevresindeki dağlık bölgede kesintisiz kazı yaparak ilerleyecek.

PROJEDE DÖRT DEV MAKİNE GÖREV ALACAK

Battipaglia–Romagnano hattındaki çalışmalar kapsamında toplam dört tünel açma makinesi kullanılacak. Bu makineler, 35 kilometrelik güzergâhta yer alan sekiz farklı tünelin kazısında görev alacak.

Yeni demiryolu bölümünde ayrıca viyadükler, yapay tüneller ve mevcut hatlarla bağlantılar da yer alıyor. Projede kullanılacak makinelerden biri daha önce Fransa’daki Grand Paris Express projesinde görev yaptı. Bu sistem daha sonra yenilenerek yeniden İtalya’daki çalışmalar için hazırlandı.

YÜKSEK HIZLI HATTA 300 KM/S HEDEFİ

Salerno–Reggio Calabria hattı, Güney İtalya’daki yüksek hızlı demiryolu ağını genişletme planının en önemli projeleri arasında bulunuyor.

Yetkililere göre hat, tamamlandığında bu bölümde trenlerin 300 kilometre/saat hıza ulaşmasına imkân sağlayacak. Toplam 35 kilometrelik Battipaglia–Romagnano kesiminde 19 viyadük ve yaklaşık 18 kilometrelik yer altı hattı yer alacak.

YERALTI MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ AŞAMA

Modern tünel açma makineleri, geleneksel yöntemlerden farklı olarak kazı, malzeme çıkarma ve destek işlemlerini tek sistemde birleştiriyor. Bu yöntem, çalışanların doğrudan kazı alanına maruz kalmasını azaltırken güvenliği de artırıyor.

Süreç boyunca mühendis ekipleri; basınç, tork, kesici başlığın aşınması ve zemin tepkisi gibi verileri anlık takip ederek sistemi yönetiyor.

Partenope’nin devreye alınmasıyla birlikte Salerno–Reggio Calabria yüksek hızlı tren hattında en kritik yer altı aşamalarından biri resmen başlamış oldu.