Halk arasında "kırmızı altın" olarak adlandırılan safran, zorlu üretim süreci ve azalan arz nedeniyle ekonomik değerini korumaya devam ediyor. Yaklaşık 150 bin adet çiçeğin tek tek el ile hasat edilmesinden sadece 1 kilogram elde edilebilen bu değerli baharatın birim fiyatı, gayrimenkul piyasasıyla yarışır hale geldi.

KİLOGRAM FİYATI 750 BİN LİRAYI BULABİLİYOR

Laboratuvar ortamında onaylanmış, yüksek saflıktaki safranın gram fiyatı 900 TL seviyelerine kadar yükselirken, toptan kilo fiyatı kalitesine göre 750 bin TL’yi bulabiliyor. Bu verilere göre, 3 kilogramlık yüksek kalite safran stoku, büyükşehirlerde ortalama bir dairenin satış bedelini karşılıyor.

TIP DÜNYASININ EN NADİDE PARÇASI

Uzmanlar, safranın fiyatını belirleyen en temel unsurun "insan gücü" olduğunu vurguladı. Her bir çiçeğin içinde yalnızca üç adet bulunan tepeciklerin sabahın ilk ışıklarında, güneş çiçekleri soldurmadan toplanması gerekiyor. Kimyasal işlem görmeden kurutulan bu tepecikler, hem kozmetik hem de tıp dünyasında en nadide ham maddelerden biri olarak kabul ediliyor.

TAŞINABİLİR SERVET OLARAK GÖRÜLÜYOR

Geçmişte sadece mutfaklarda aroma verici olarak kullanılan safran, son yıllarda artan fiyat istikrarı nedeniyle "taşınabilir servet" olarak görülmeye başlandı. Ancak piyasada "aspir" veya boyanmış mısır püskülü gibi sahte ürünlerin artması nedeniyle, gerçek safranın sertifikalı ve tescilli olması, değerini belirleyen en kritik kriter olarak öne çıkıyor.