Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir, Gaziantep FK'yı konuk etti. Turuncu-Lacivertli ekip, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak galibiyet serisini 4 müabakaya yükseltti.
Mücadelenin 9. dakikasında konuk ekip David Okereke'nin golüyle öne geçti: 0-1.
GOLLER GELDİ PEŞ PEŞE
Oyunun kontrolünü ele alan Başakşehir, 42. dakikada Piatek'in penaltıdan attığı golle skora denge getirdi.
Turuncu-Lacivertliler, 45+4. dakikada Ivan Brnic'in golüyle soyunma odasına 2-1 önde girdi.
İKİNCİ DEVRE TANSİYON YÜKSELDİ
Gaziantep FK'da teknik direktör Selçuk İnan, 53. dakikada hakeme şiddetli itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.
Başakşehir'de ise 88. dakikada Piatek, Bruno Viana'a yaptığı sert hareketin ardından oyun dışı kaldı.
90+7. dakikada Gaziantep cephesinde bu kez Kozlowski, hakeme itirazları sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.