Federal otoyollarda gece sürüşlerinde yaşanan sürücü yorgunluğu ve konsantrasyon kaybına karşı Rusya'da sıra dışı bir teknoloji devreye alındı.

Rusya Devlet Karayolları Şirketi Avtodor, sürücülerin direksiyon başında uyuyakalmasını önlemek ve yol farkındalığını artırmak amacıyla M-4 "Don" federal otoyolunda deneysel bir lazer sistemini test etmeye başladı.

3 KİLOMETRE UZAKTAN FARK EDİLİYOR

Pilot proje kapsamında, Krasnodar Doğu Çevre Yolu'nun başlangıcında yer alan otoyolun 1319. kilometresine 3 adet gelişmiş lazer cihazından oluşan özel bir kompleks kuruldu. Sistem, yolun üzerinde adeta gökyüzünü kaplayan yelpaze şeklinde parlak mavi, kırmızı ve yeşil ışınlardan oluşan bir görsel perde oluşturuyor.

Gece sürüşü yapan sürücüler, bu sıra dışı aydınlatma efektini 3 kilometreden fazla bir mesafeden net bir şekilde fark edebiliyor. Geliştiriciler, uzaktan dikkat çeken bu görsel şölenin, sürücüler otoyolun ilgili bölümünü geçtikten sonra bile uzun süre zihni canlı tuttuğunu ve uyanıklığı artırdığını belirtiyor.

ÇİN'DEKİ BAŞARILI MODEL ÖRNEK ALINDI

Avtodor yetkilileri, monoton gece yolculuklarında dikkat dağınıklığını en aza indirmeyi hedefleyen bu çözümün daha önce Çin’deki otoyollarda test edildiğini ve oldukça olumlu sonuçlar verdiğini vurguladı. Şu anda pilot modda çalışan lazer sisteminin etkinliği, test süreci tamamlandıktan sonra uzmanlar tarafından detaylıca analiz edilecek. Alınan sonuçlara göre sistemin, Rusya genelindeki diğer yoğun otoyollara da kurulması planlanıyor.

YAPAY ZEKA DA SÜRÜCÜLERİ TAKİP EDECEK

Öte yandan Avtodor, otoyol güvenliğini artırmak için teknolojinin tüm imkanlarını seferber ediyor. Şirket, lazer gösterisinin yanı sıra yollara entegre edilecek bir yapay zeka sistemi üzerinde de çalışıyor.

Bu sistem, uzun süre mola vermeden araç kullanan veya şerit ihlali gibi tehlikeli manevralar yapan yorgun sürücüleri tespit edecek. Yapay zeka tarafından belirlenen sürücüler, doğrudan cep telefonlarına gönderilecek kısa mesajlar, aramalar veya yol kenarındaki dijital bilgi panoları aracılığıyla anında uyarılacak.