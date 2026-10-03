Çin, yenilenebilir enerji alanındaki dev yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek ülkenin ilk üç kuleli fotovoltaik ve güneş termik santralini hizmete açtı.

Qinghai eyaletine bağlı Gonghe bölgesinde inşa edilen tesis, fotovoltaik üretim, depolama ve elektrik-ısı dönüşümü teknolojilerini tek çatı altında buluşturuyor.

PowerChina Grubu tarafından hayata geçirilen santral, toplam 1 milyon kilovatlık kurulu güce sahip. Bu kapasitenin 900 bin kilovatlık bölümünü fotovoltaik üniteler, 100 bin kilovatlık kısmını ise güneş termik ünitesi oluşturuyor.

Üç ayrı endotermik kuleden meydana gelen yenilikçi tasarımıyla dikkat çeken tesiste, 500 bin metrekarelik devasa bir alanı kaplayan 10 bin 310 adet helyostat kullanıldı.

Eyaletin enerji altyapısına önemli katkı sağlaması hedeflenen santralin, yıllık ortalama 2,2 milyar kilovatsaat elektrik üreterek bölgenin temiz enerji ihtiyacını büyük oranda karşılaması bekleniyor.