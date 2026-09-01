Avrasya bloğu olan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi toplantısı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Yntymak Ordo kompleksinde başladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Cabarov'un devlet ve hükümet başkanlarını karşılaması ve geleneksel aile fotoğrafının çekilmesinin ardından liderler oturumlara geçti.

Örgütün 25. kuruluş yıl dönümüne denk gelen ve bu yıl "Sürdürülebilir Barış, Kalkınma ve Refah İçin Birlikte" temasıyla düzenlenen iki günlük zirve kapsamında liderlerin "Bişkek Deklarasyonu"nu imzalaması bekleniyor.

Toplantıya Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.

PUTİN, ERDOĞAN VE LUKAŞENKO GÖRÜŞMESİ

ERDOĞAN'DAN 'İŞBİRLİĞİ ARTACAK' VURGUSU

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Cabarov, örgütün sınır güvenliğine odaklanan bir mekanizmadan uluslararası alanda etkili küresel bir aktöre dönüştüğünü belirtti.

Üye ülkelerin dünya nüfusunun %40'ından fazlasını ve küresel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yaklaşık çeyreğini oluşturduğunu vurgulayan Cabarov, Kırgızistan'ın dönem başkanlığı felsefesinin "Birlik, refahın temelidir" sözüne dayandığını ifade etti.

Devlet Başkanları Konseyi toplantısının ardından Türkiye'nin 2012'den bu yana diyalog ortağı olarak yer aldığı ŞİÖ Plus toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Örgütü ile her alanda iş birliğimizi ilerletmek için çaba göstereceğiz" açıklamasında bulundu.

ŞİÖ'nün büyüklüğüne dikkat çeken Erdoğan, "3,5 milyar insanı ve 35 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılayı temsil eden Şanghay İşbirliği Örgütü, çok kutuplu düzenin vazgeçilmez bir unsurudur" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin diyalog ve diplomasi yoluyla çatışmaların çözümü için sorumluluk aldığını belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Örgütün sadece barış ve istikrarın sağlanmasında değil, aynı zamanda güvenli ulaştırma koridorlarının oluşturulmasında ve enerji arz güvenliğinin sağlanmasında da rol oynayacağına inanıyoruz"

Türkiye'nin 11-12 Kasım tarihlerinde Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağını kaydeden Erdoğan şu açıklamayı da yaptı:

"Hazar Geçişli Orta Koridor girişiminin Kuşak ve Yol Girişimi ile uyumlaştırılmasını istiyor ve örgüt bünyesindeki iş birliğine büyük önem veriyoruz"

Gazze ve Lübnan'daki duruma da değinen Erdoğan, İsrail saldırılarında 74 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirterek tüm bölgenin bu saldırgan politikanın bedelini ödediğini uyardı.

Erdoğan, "Bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılığa dayalı Mekke Savunma İttifakı, bölgesel ve küresel barış ile istikrara önemli katkılar sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Şİ'DEN 'EVRENSEL GÜVENLİK' İSTEĞİ

Rusya-Ukrayna savaşı, ABD'nin İran ile savaşı ve Gazze'deki İsrail soykırımı gölgesinde gerçekleşen zirvede Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ŞİÖ'nün güvenliği önceliklendirmesi ve evrensel bir güvenlik ortamı teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

Çin resmi haber ajansı Xinhua'ya göre diyalog ve danışmanın önemine dikkat çeken Şi, örgütün yönetişimi adil ve düzenli bir şekilde iyileştirmesi çağrısında bulundu.

Şi konuşmasında, "Çin, Şanghay İşbirliği Örgütü'nü Kuşak ve Yol'un yüksek kaliteli ortak inşası ve Küresel Kalkınma Girişimi'nin uygulanması için öncelikli bir alan olarak görmektedir" dedi.

Çin'in örgütü Küresel Güvenlik Girişimi'nin uygulanması için önemli bir platform haline getirmeye yardımcı olmaya hazır olduğunu dile getiren Şi; Küresel Medeniyet Girişimi ve Küresel Yönetişim Girişimi'nin uygulanmasını da desteklediklerini aktardı.

Şi Cinping, nesiller boyu sürecek dostluk için sağlam bir temel atılması ve ortak refahın geleceğine öncülük edilmesi vurgusuyla Pekin'in bir Çin-ŞİÖ temel eğitim iş birliği merkezi kuracağını duyurdu.