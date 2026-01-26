TFF 3. Lig'de oynanan Sebat Gençlik Spor-Fatsa Belediyespor maçında ilginç bir pozisyon yaşandı. Sebat Gençlik Spor'un 2-0 kazandığı maçta Fatsa Belediyespor'un serbest vuruştan bulduğu gol iptal edilirken büyük bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

Fatsa takımının 83. dakikada kullandığı serbest vuruşta ilginç anlar yaşandı. Topun başına geçen Fatsalı oyuncu topu ağlara gönderdi ama yan hakem golü vermedi.

GOL DİYE SEVİNDİLER

Top filelere temas edip, çizgi dışına düşerken Sebat forması giyen oyuncu topa vurarak uzaklaştırdı. Fatsalı oyuncular gol sevinci yaşarken mücadelenin hakemi Abdullah Volkan Aydın, yan hakeme bakarak golü vermedi ve sahada bir süre hakeme yoğun itirazda bulunuldu. Yan hakem topun çizgiye geçmediğini söylerken karşılaşma 2-0'lık skorla devam etti ve gol geçerli sayılmadı.

Pozisyon sosyal medyada da büyük tartışmalara sebep verirken, topun ağlarla temas ettiği anlar çok konuşuldu.