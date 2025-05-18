Almanya Kupası'nda tarihi bir olay yaşanıyor. Kupada adını finale yazdıran Almanya 3. Lig ekibi Arminia Bielefeld, tarih yazmanın bir maç uzağında duruyor.

DEVLERİ ELEDİ

Birinci turda Hannover'i 2-0'la geçen Arminia Bielefeld, ikinci turda ise Union Berlin'i aynı skorla turnuva dışına itti. Son 16'da Freiburg'u 3-1 mağlup eden 3. Lig ekibi, çeyrek finalde ise Almanya'nın köklü kulüplerinden Werder Bremen'i 2-1 yendi.

Yarı finalde geçen sezonu namağlup şampiyon tamamlayan ve Avrupa Ligi finali oynayan Leverkusen ile karşılaşan Arminia Bielefeld, büyük bir sürprize imza atarak sahadan 2-1 galip ayrıldı ve final biletini cebine koydu.

3. Lig ekibi, Almanya Kupası final karşılaşmasında Stuttgart ile kozlarını paylaşacak.

İLKİN EŞİĞİNDE

Arminia Bielefeld, kupayı kazanması halinde bir ilki yaşayacak. Almanya 3. Ligi'nde şampiyonluğu garantileyen Bielefeld, kupada mutlu sona ulaşması durumunda 3. Lig'de mücadele edip UEFA Avrupa Ligi'ne katılan ilk takım olacak.

Almanya'yı Avrupa kupalarında temsil eden diğer takımlar ise şu şekilde: Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Freiburg ve Mainz 05.