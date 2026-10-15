3. Lig 2. Grup'ta cumartesi günü evinde Eskişehirspor'la karşılaşacak Altay'da Başkan Sinan Kanlı, bilet fiyatlarını eleştiren taraftarlara tepki gösterdi. Maçın biletleri maraton ve deplasman tribünü 200, numaralı 350, VIP A-C 1500, VIP B 3000 TL'den satışa sunulurken, bazı sanal medya hesaplarından bilet fiyatlarıyla ilgili serzenişte bulunulan mesajlar aldığını belirten Başkan Sinan Kanlı, "İzmir’de 15 günde 1 kez maç oynuyoruz. Sadece 15 günde 1 kez 200 TL'lik bilet fiyatından şikayet edilmesine artık inanamıyorum" dedi.

''ALTAYLILIKLA BAĞDAŞTIRAMIYORUM''

Sinan Kanlı yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Takside indi bindi 210 TL. 200 TL ile artık bir sandviç bile satın alınmıyor. En son deplasmanda oynanan müsabakanın tüm biletlerini bizzat ben satın aldım. Tarihinin en zor günlerini geçiren kulübümüzün sadece maçın giderlerini karşılayacak kadar düşük tutulan bilet fiyatının belirli bir kesim tarafından sistematik şekilde sorgulanması ve eleştirilmesini Altaylılıkla bağdaştıramıyorum. Taraftarımızın vazifesi o tribünü doldurmaktır. Altay taraftarına suni gündem yaratarak gerçek odak olan tribünü doldurma vazifesinde zaman kaybettirmeyin. Cumartesi günü tüm taraftarlarımızı bu vesileyle tekrar maça davet ediyor Büyük Altay’ın görev emrini iletiyorum. Başka Altay yok."