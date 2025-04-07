Ekonomik kriz ve kulüp içi sorunlarla boğuşan Denizlispor, amatör kümeye düşmemek için büyük çaba sarf ediyor.

Türk futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan Ege ekibi, 3. Lig 4. Grup'ta taraftarıyla birlikte amansız bir mücadelenin içine girdi.

PUANLARI SİLİNDİ

Gökhan Süzen hariç altyapıdan çıkan oyuncularından kurulu ve 4 yıldır transfer yasağı nedeniyle takıma takviye yapamayan, Denizlispor, aldığı cezalar ile zor günler yaşıyor. FIFA'dan aldığı 6 puan silme cezasıyla nedeniyle amatöre düşme tehlikesi ile burun buruna gelen Ege temsilcisinin tek dayanağı taraftarı oldu.

TARAFTAR, BOŞ KOLTUK BIRAKMADI

Başkan Erhan Ergil'in istifa ettiği ve yaptığı açlık grevi ile gündem olduğu Ege ekibinde, eski yöneticilerden Yasin Özpek, kulübe can suyu verdi. Eski futbolculardan Tiago Lopes ve Djedje'nin FIFA'da bulunan dosyalarını borcu ödeyerek kapayan Özpek, 18 puan daha silinmesinin önüne geçti.

Yaşananların ardından düşme hattındaki rakibi Edirnespor'u konuk eden Denizlispor'da biletler ücretsiz ilan edildi ve maçta 12 bin taraftar yer aldı.

Ligde üst üste 3 maçta 1 puana razı olan Denizlispor son olarak evinde Edirnespor ile 0-0 berabere kaldı. Lider Mardin 1969, üst lige çıkma mücadelesi veren Orduspor 1967 ile Niğde Belediyespor'la karşı karşıya gelecek Yeşil-Siyalılar, ligde kalmak için mücadele verecek.

9 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Denizlispor, bitime 3 hafta kala 19 puanla ateş hattının hemen üzerindeki Edirnespor'un 2 puan gerisinde yer alıyor.