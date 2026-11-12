Henüz 23 yaşında olan 3 lise arkadaşı, kurdukları yapay zeka şirketiyle teknoloji dünyasında tarih yazdı. Brendan Foody, Adarsh Hiremath ve Surya Midha, şirketlerinin değerini bir yılda tam 2 katına çıkararak 20 milyar dolara ulaştırdı.

Bu büyük sıçrama sayesinde 3 genç girişimci kendi servetlerini de ikiye katladı. Mark Zuckerberg'in rekorunu kırarak dünyanın en genç milyarderleri arasına giren ekip, başarılarıyla herkesi şaşkına çevirdi.

Üniversiteyi bırakıp teknoloji devi kurdular

3 arkadaşın hikayesi lise yıllarındaki münazara takımında başladı. Georgetown ve Harvard gibi dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim gören gençler, 2023 yılında hayallerinin peşinden gitmek için okullarını bıraktı. Silikon Vadisi'nde Mercor adını verdikleri kendi girişimlerini kuran ekip, kısa sürede dev yatırımcıların dikkatini çekti.

1 yılda 10 milyardan 20 milyar dolara çıktılar

Şirket, geçen yıl aldığı yatırımla 10 milyar dolar değere ulaşmıştı. Bu hafta açıklanan yeni yatırım turunda ise Nvidia, Salesforce ve Zoom gibi teknoloji devleri şirkete 750 milyon dolar daha yatırım yaptı.

Böylece şirketin toplam değeri sadece bir yıl içinde 20 milyar dolara yükseldi. Yıllık gelirini 27 ay gibi rekor bir sürede 3 milyar dolara taşıyan girişim, büyüme hızıyla teknoloji tarihine geçti.

Ne iş yapıyorlar?

3 gencin kurduğu şirket, yapay zeka sistemlerini eğiten uzmanları ve teknoloji firmalarını bir araya getiriyor. Tıp, hukuk, finans ve mühendislik gibi alanlarda çalışan binlerce uzman, bu platform üzerinden yapay zeka modellerini test edip geliştiriyor.

Genç kurucular, bugüne kadar kendilerine gelen milyar dolarlık satın alma tekliflerini ise geri çevirdi. Ekibin tek hedefi şirketi satmak değil, yapay zeka çağının en büyük teknoloji merkezlerinden birini inşa etmek.