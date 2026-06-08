Milletvekili, milletvekili emeklisi ve Fiskobirlik başkanı maaşı aldığı halde yetmediğini söyleyen AKP Sakarya Milletvekili ve Fiskobirlik Başkanı Lütfi Bayraktar, Fiskobirlik’e Ankara’da lüks rezidans kiralatıp siyasi amaçla kullandığı iddiasıyla mahkemelik oldu.

AYLIK 700-800 BİN LİRA YETMEDİ

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Bayraktar’ın, 19 yıldır sürdürdüğü Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunu milletvekili seçildiği halde bırakmadığını, Fiskobirlik’in tüm imkanlarını siyasi amaçla kullandığını ileri sürdü. İki milletvekili arasında yürüyen sert tartışmalar sonunda mahkemeye yansıdı. AKP’li Bayraktar, CHP’li Adıgüzel hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Adıgüzel, “Fiskobirlik çiftliğe dönmüş, fındık üreticisi perişan. Başkan lüks rezidans ve makam araçlarıyla siyasi çıkarları için üreticinin parasını saçıyor. Aylık 700-800 bin lira kazancı yetersiz bulan milletvekili tazminat peşine düştü” dedi.

Sakarya Karasu doğumlu olan Lütfi Bayraktar, AKP’nin Kocaeli Kurucu İlçe Başkanlığını yaptı. Bayraktar 2007 yılında Fiskobirlik’in (Fındık Tarım Satış Kooperatifi) yönetim kurulu başkanı oldu. Merkezi Giresun’da bulunan Fiskobirlik 2022 yılı sonunda sürpriz bir şekilde ilk kez Ankara’ya açıldı, lüks 1071 isimli plazanın 28’nci katı pazarlama bölge ofisi olarak kiralandı. Başkan Bayraktar, bu kiralamayla eş zamanlı olarak AKP’den milletvekili adayı olunca, “Fiskobirlik’in imkanları siyaset için kullanılıyor” eleştirilerine neden oldu. Lüks rezidansı Fiskobirlik Başkanı ve AKP milletvekili adayı sıfatıyla kullandığı eleştirileri yapılan Bayraktar 2023 seçimlerinde AKP Sakarya Milletvekili seçildi. Ancak Bayraktar Fiskobirlik’teki başkanlık koltuğunu bırakmadı.

SADECE 10 TOPLANTI YAPILMIŞ

CHP’li Adıgüzel, Bayraktar’ın lüks rezidansı fındık üreticisi için değil kendi siyasi faaliyetleri için kullanıp faturayı Fiskobirlik’e ödettiğini, Fiskobirlik yönetim kurulu üyelerinin her ay maaşlarının yüzde 10’unu kendisine bağladığını ve makam araçlarını siyasi faaliyetlerde kullandığını iddia etti. Bayraktar bu iddialar üzerine Adıgüzel’e 1 milyon liralık dava açtı. SÖZCÜ’ye konuşan Adıgüzel, “İddialarımın hepsi belgeli. Siyasi emelleri yüzünden fındık üreticisi yalnız kaldı. Uluslararası tekellerin fındık üreticisini sömürmesine göz yumduğu için ülkenin kaybı 70 milyar liraya dayandı. Milletvekili maaşı, emekli vekil maaşı, Fiskobirlik maaşı, harcırahları dahil 700-800 bin lira aylık para kazanan bir vekil bu geliri az buluyorsa asgari ücretli, emekli, çiftçi, esnaf ne yapsın?” dedi.