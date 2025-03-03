İstanbul'a su sağlayan barajların günlük doluluk oranı belli oldu.
Yeni haftada İstanbul'da güneşli bir hava beklenirken kent bu hafta için son kez yağışını bugün alacak.
Dün yüzde 75,73 olarak ölçülen barajların doluluk oranı bugün itibariyle 76,21'e yükseldi.
Barajlardaki doluluk oranı ise şöyle:
Istrancalar Barajı: %95,88
Elmalı Barajı: %89,71
Ömerli Barajı: %82,55
Kazandere Barajı: %81,81
Pabuçdere Barajı: %80,88
Terkos Barajı: %77,51
Darlık Barajı: %72,67
Büyükçekmece Barajı: %72,53
Alibey Barajı: %63,49
Sazlıdere Barajı: %55,94