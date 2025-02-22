Mersin Büyükşehir Belediyesi; Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesindeki Mersin’e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA), Yaşar Kemal Vakfı, Edebiyat Gönüllüleri ve Antik Sahaf Kitabevi iş birliğinde, ‘3. Mersin Yaşar Kemal Sanat Günleri Final Programı’ etkinliği düzenledi.

Yenişehir Belediyesi Akademi Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa edebiyat tutkunlarının yanı sıra, çok sayıda lise öğrencisi ve öğretmen katıldı. “Gençlerle Hüyük’teki Nar Ağacına Yolculuk” temasıyla işlenen etkinlikte; tarımda makineleşme ile birlikte Çukurova’da hayatta kalma mücadelesi veren işçilerin ve doğanın yavaş yavaş yok edilme süreci ele alındı. Geçtiğimiz aylarda başlatılan program kapsamında öğrencilerin; yaratıcı okuma, deneme, kitap kapağı ve resimlerle atölye çalışmaları gibi süreç boyunca yaptıkları ürünler ortaya kondu.

Gençlerin, kitaptan yola çıkarak hazırladığı kitap kapağı ve resimlerinden oluşan ‘Renkleri ve Sesleriyle Çukurova’ sergisinin açılışı ile başlayan program, Yaşar Kemal’in hayat hikayesinin anlatıldığı belgesel gösteriminin izlenmesi ile devam etti. Gençlerin romandan bölümleri canlandırdıkları drama gösterisi ve müzik dinletisinin yer aldığı etkinlikte, öğrencilerin roman üzerine yaptıkları değerlendirmelerin yer aldığı kısa videolar izletildi. Etkinlik; katılımcı okul, öğrenci ve öğretmenlere sertifikalarının verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.