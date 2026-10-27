Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Gülpınar beldesinde doğa yürüyüşüne çıkan bir vatandaş, göl kıyısında karşılaştığı dev yılanla unutulmaz anlar yaşadı. Kayalıkların arasında hareketsiz yatan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı fark eden doğasever, o anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

KAYALIKLARIN ARASINDAN ÇIKTI

Olay, Gülpınar beldesinde bulunan Kayı Gölü çevresinde meydana geldi. Bölgede tek başına doğa yürüyüşü yapan Zekeriya Ilgın, patika üzerindeki kayalık alanda devasa bir yılan fark etti. Gördüğü manzara karşısında soğukkanlılığını koruyan Ilgın, cep telefonuna sarılarak yılanın yanına yaklaştı ve kayda girdi.

"EN BÜYÜK ZARARI İNSANLAR VERİYOR"

Kaydettiği görüntülerde yılana seslenen ve sakinliğini bozmayan Ilgın'ın sözleri dikkat çekti. Yılanı ürkütmeden kayıt alan doğasever, "Bayağı da büyüksün, küçük değilsin. Maşallah, Allah nasıl yaratmış. Seni hiç ürkütmeyeceğim. Sen dondun kaldın, insanoğlunu görünce korktun. Zaten bütün hayvanlar insanlardan korkuyor, çünkü en büyük zararı veren de insanlar" ifadelerini kullandı.

Metrelerce uzunluktaki dev yılan, bir süre kayalıkların arasında hareketsiz kaldıktan sonra doğal yaşam alanına doğru süzülerek gözden kayboldu. Doğa yürüyüşü sırasında kaydedilen bu görüntüler, bölgedeki yaban hayatının büyüleyici boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.