Altın madeni faaliyetleri eleştirilen Taşyapı’nın sahibi Emrullah Turanlı, KKTC’de yeni yatırımlara talip oldu. Kıbrıs Genç TV’de konuşan Turanlı, işletmecisi olduğu Ercan Havalimanı’nı görkemli biçimde yaptıklarını belirtti, Ayrıca Girne, Dörtyol ve Mağusa bölgelerinde konut ve altyapı projeleri de planladıklarını söyledi. İşte o açıklamalar:

YAPMAYA TALİBİM: ‘Vizyon Kıbrıs’ projelerim var. Mağusa artık turizme kazandırılmalı, Kapalı Maraş turizme açılmalı. Hafif metro yapılmalı, arazi müsait. Gaz ve solar enerjiye geçilmeli, Gemikonağı’na liman yapılmalı. Ülkede 120 bin öğrenci var, onlarla ilgili projelerimiz de var. Bunları yapmaya talibim. Ya bize verirler ya da başkasına. İhale yapılsın, kime kalırsa o yapsın. Kıbrıs halkı kazansın.

KDV’YE TEPKİ: Anlamsız hadiseler de yaşadım. Olmayan KDV benden tahsil edildi. Havaalanını ben işletiyorum. Ancak halen 2.5 milyon metrekare alan bana teslim edilmedi.

KEMİRGENLER!: Kıbrıs’ı çok seviyorum. Girne’de evim var. Kıbrıs’tan kovsanız da gitmem. Ben başarılı bir adamım. Türkiye’de partilerimizin içene bulaşmış kemirgenler bana 3 milyar Euro zarar verdi. Türkiye’de başarılı oldum, kazandım, kazandırdım ve devam edeceğim.

Elektrik faturası krizi

Ercan Havalimanı’ndan dolayı 2024’ten kalma borcu olduğu belirtilen Turanlı “Borcum yok” dedi. Ancak KKTC Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası, Turanlı’nın 100 milyon lira civarında borcu olduğunu açıklamıştı. Sendikanın borç açıklamaları KKTC basınında manşetlere taşınmıştı.