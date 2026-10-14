AKP 31 Mart 2024 seçimlerinden bu yana masa başında 108 belediye başkanlığı kazandı. Seçimlerde 12’si büyükşehir 537 belediyeyi alan AKP yaptığı transferler ve belediye meclisindeki oylamalar ile büyükşehir sayısını 15’e belediye sayısını da 645’e yükseltti.

Sadece 5 il, İzmir, Afyon, Aydın, Nevşehir ve Şanlıurfa ile, 15 büyük ilçe Beykoz, Ataşehir, Şile, Keçiören, Haymana, Keşan, Seydişehir, Tuzla, Serik, Aksu, Şehitkamil, Söke, Çerkezköy, Foça ve Çiğli’de belediyelerin AKP’ye geçmesi sonucu 3 milyon 24 bin 486 seçmenin oyu ve iradesi de adres değiştirdi.

CHP 7 İLE DÜŞTÜ

AKP 31 Mart seçimi sonucu 24 ilde yüzde 25 nüfusu temsil ederken transferler sonrası temsil oranı 28 ilde yüzde 31’e çıktı. CHP 35 ilde yüzde 61 nüfusu temsil ederken YENİ Partiye geçişler sonucu 7 ile düştü ve temsil oranı da yüzde 30’a indi. YENİ Parti halen 22 ilde yüzde 12, MHP 8 ilde yüzde 3 nüfusu temsil ediyor.

ERBAKAN ERİDİ

2024 yerel seçimleri sonrası en çok geçiş Fatih Erbakan’ın partisi YRP’den oldu ve 62 belediyeden 43’ü AKP’ye katıldı. CHP’den ise Aydın, İzmir ve Afyon’un da arasında bulunduğu 36 Başkan AKP’ye katıldı. 31 Mart’ta CHP 14, AKP 12, DEM 3, YRP ise bir büyükşehiri kazandı. AKP 537, CHP 416, MHP 218 belediyeyi aldı.

108 transfer, 36 tutuklu, 9 tahliye

AKP’ye geçen 108 belediye başkanı arasında Cemil Tugay (İzmir), Özlem Çerçioğlu (Aydın), Burcu Köksal (Afyon), Mesut Özarslan (Keçiören), Ali Bingöl (Tuzla), Özlem Vural Gürzel (Beykoz) var. Parti değiştirmeyen 36 başkan hapiste. 9’u hapis yatıp çıktı.

EN BÜYÜK KAYIP YENİDEN REFAH İLE CHP’de YAŞANDI

Üstteki grafikte görüldüğü gibi YRP’den 43, CHP’den 36 başkan AKP’ye geçti. Yanda ise transferlerle temsil oranının nasıl değiştiği görülüyor. AKP’nin temsil oranı 24 ilden 28’e çıktı.