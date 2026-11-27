Avustralya'da dedektifler, bu ay Flemington Hipodromu'ndan çalınan tarihi Melbourne Kupalarından birine ait bir parçayı ele geçirdi.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, dün Melbourne'ün iç kesimlerindeki Elsternwick banliyösünde bulunan bir mülke düzenlenen baskında, 2003 Melbourne Kupası'nın üst kısmıyla birlikte yaklaşık 2 kilogram eritilmiş altın bulundu.

Soruşturma kapsamında dedektifler, 4 Kasım'da Caulfield'dan çalındığı ve ardından eritildiği tahmin edilen 1948 tarihli Caulfield Kupası'na da ulaştı. Eritilmiş haldeki bu kupanın, üçüncü bir şahsa satıldıktan sonra Melbourne'ün iç kesimlerinde ele geçirildiği bildirildi.

2 kişiye suçlama yöneltildi

Melbourne'deki Bahar Karnavalı sırasında birkaç güne yayılan soygunlarla bağlantılı olarak Mount Waverley'den Sama Mirzaagha ve Elsternwick'ten Chrysovalandis Tassakos isimli iki şüpheli hakkında suçlama yöneltildi.

Söz konusu suçların işlendiği sırada kefaletle serbest olduğu belirlenen Mirzaagha tutuklanarak cezaevine gönderildi ve 23 Şubat'ta Melbourne Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmasına karar verildi. Kefaletle serbest bırakılan diğer şüpheli Tassakos ise 1 Mart'ta Moorabbin Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Soygunlar zinciri nasıl gerçekleşti?

Polis kayıtlarına göre hırsızlık olayları şu şekilde gelişti:

• 4 - 11 Kasım: Caulfield Hipodromu'nda meydana gelen bir dizi hırsızlık olayı sırasında 1948 tarihli Caulfield Kupası çalındı.

• 16 Kasım: Esnaf kılığına giren hırsızlar, Flemington Hipodromu'na girerek efsanevi yarış atı Makybe Diva'nın üst üste kazandığı ve toplam değeri 3 milyon doları bulan üç Melbourne Kupası'nı çaldı.

Soygunların birbiriyle bağlantılı olduğunu değerlendiren polis, bu ayın başlarında yaptığı ek açıklamayla, olayda dördüncü bir Melbourne Kupası'nın (bir replika) daha çalındığını duyurmuştu.