Bilim insanları, sera gazı emisyonlarında kararlı bir azalma sağlanmazsa Sibirya tundrasının 2500 yılına kadar dünya haritasından büyük ölçüde silinebileceğini açıkladı. Nature Climate Change dergisinde yayımlanan araştırmaya göre en iyimser senaryoda bile bölgenin kendine özgü yapısının yaklaşık yüzde 70'i yok olacak.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TUNDRANIN YERİNİ NASIL DEĞİŞTİRİYOR?

Tundra, yalnızca kutup bölgelerinde görülen ve donmuş toprağa sahip ağaçsız bir bitki örtüsü olarak biliniyor. Yosun, liken ve alçak çalıların baskın olduğu Sibirya tundrası, yaklaşık 3 milyon kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyadaki tundra alanlarının yarısını oluşturuyor.

Alfred Wegener Helmholtz Enstitüsü Kutup ve Deniz Araştırmaları Merkezi'nden ekolog Stefan Kruse, tundranın kaybının biyoçeşitliliğe ve insan kültürüne zarar vereceğini belirtti. Kruse, bu durumun Arktik bölgesindeki ısınmayı daha da şiddetlendireceği uyarısında bulundu.

ORMANLAR KUZEYE DOĞRU İLERLİYOR

Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi verilerine göre 1960 ile 2019 yılları arasında Arktik bölgesindeki ortalama sıcaklık yaklaşık 4 derece arttı. Kutup bölgelerindeki ısınma hızı dünyanın diğer bölgelerine göre iki kat daha fazla gerçekleşiyor.

Artan sıcaklıklar nedeniyle Sibirya karaçam ormanları kuzeye doğru kayarak otlak ve çalılık alanların yerini almaya başladı. Ekosistemdeki bu değişim, bölgede yaşayan Nenets halkının geleneksel yaşam alanlarını, otlakları ve göç yollarını doğrudan tehdit ediyor.

DONMUŞ TOPRAĞIN ALTINDAN NELER ÇIKABİLİR?

Araştırmacılar, kara yüzeyinin yaklaşık yüzde 24'ünü kaplayan Arktik donmuş toprağının çözülmesiyle binlerce yıldır hapsolmuş mikropların çevreye yayılabileceğine dikkat çekiyor. Toprak altında antibiyotiklere dirençli türler dahil bilinmeyen virüs ve bakterilerin bulunduğu belirtiliyor.

Çözülme süreci aynı zamanda eski nükleer denemelerle bağlantılı radyoaktif maddeleri, cıvayı ve arseniği de açığa çıkarma riski taşıyor. Bu maddelerin serbest kalması hem toprak ve su kirliliğine yol açıyor hem de halk sağlığını tehdit ediyor.

YAMAL YARIMADASI'NDA DEV KRATERLER OLUŞTU

Donmuş toprağın çözülmesiyle atmosfere büyük miktarda metan gazı karışıyor. Özellikle Sibirya'daki Yamal Yarımadası'nda yer altı basıncının yükselmesi ve gazın ani salınımı nedeniyle toprakta büyük kraterlerin oluştuğu gözlemlendi.

Bilim insanları, güçlü bir sera gazı olan metanın açığa çıkmasının küresel ısınmayı hızlandıran bir döngü başlattığını vurguluyor. Çalışmada, fosil yakıt emisyonlarının acilen azaltılması ve dirençli bölgelerin korunması gerektiği ifade ediliyor.