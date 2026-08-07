Piyasadaki son oranlarla yapılan hesaplamalar, 3 milyon TL’lik anaparanın 32 günde bıraktığı net getirinin kamu çalışanlarının aylık gelirini geride bıraktığını ortaya koyuyor. Temmuz 2026 maaş zammıyla kamu görevlisi bir hemşirenin aylık baz geliri 84 bin 877 TL seviyesine ulaşırken, 3 milyon TL’si olan birikimci 32 günlük sürenin sonunda tek kalemde 101 bin TL’yi aşan bir kazanç elde edebiliyor. Peki, hangi banka 3 milyon liraya 32 günün sonunda ne kadar net ödeme yapıyor? İşte güncel faizlerle ilçe ilçe, banka banka getiri tablosu...

3 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK NET KAZANCI NE KADAR?

2026 Temmuz zammı sonrasında kamu görevlisi üniversite mezunu bir hemşirenin baz maaşı yaklaşık 84.877 TL'ye yükselmiştir. 3 milyon TL tutarındaki birikimin 32 günlük vadede farklı faiz oranlarına göre sağladığı net getiriler hemşire maaşını aşarken şu şekilde gerçekleşmektedir:

%47 Faiz Oranı: Net kazanç 101.439 TL seviyesinde gerçekleşmekte, vade sonu toplam bakiye 3.101.439 TL'ye ulaşmaktadır.

%46 Faiz Oranı: Net kazanç 99.282 TL seviyesinde hesaplanırken, vade sonu toplam tutar 3.099.282 TL olmaktadır.

%44 Faiz Oranı: Net kazanç 94.969 TL seviyesindedir.

%41,50 Faiz Oranı: Net kazanç 89.578 TL seviyesine çıkmaktadır.

%41 Faiz Oranı: Net kazanç 88.498 TL olarak gerçekleşmektedir.

%34 Faiz Oranı: Net kazanç 73.373 TL olurken, vade sonu toplam bakiye 3.073.373 TL olarak kaydedilmektedir.

BANKALARA GÖRE 3 MİLYON TL VADELİ MEVDUAT GETİRİ TABLOSU

Güncel verilere göre bankaların 3 milyon TL için sunduğu faiz ve net kazanç tablosu şu şekilde:

Fibabanka: %47 Faiz Oranı | Net Kazanç: 101.439 TL

Odea: %46 Faiz Oranı | Net Kazanç: 99.282 TL

HSBC: %44 Faiz Oranı | Net Kazanç: 94.969 TL

Akbank: %41,50 Faiz Oranı | Net Kazanç: 89.578 TL

Garanti BBVA:%41 Faiz Oranı | Net Kazanç: 88.498 TL

Ziraat Bankası: %34 Faiz Oranı | Net Kazanç: 73.373 TL