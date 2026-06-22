ABD'nin Florida eyaletinde 2017 yılında 65 bin dolara (3 milyon TL) satın alınan Pine Cay Adası'nın piyasa değeri, yapılan yatırımların ardından 14 milyon dolara yükseldi. Dört girişimci arkadaşın ortak projesi olan bu dönüşüm, bölgeyi kısa sürede turistlerin uğrak noktası haline getiriyor.

ADANIN DÖNÜŞÜMÜ VE ALTYAPI SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Hillsborough Körfezi'nde bulunan 8,5 dönümlük araziyi satın alan Cole Weaver, Russell Loomis, James West ve John Anthony Gadd, bölgeyi tamamen değiştiren iddialı bir proje başlattı. Geçmişte yatçıların uğrak yeri olan ve bırakılan çöpler nedeniyle "Bira Kutusu Adası" olarak anılan bölge, yeni sahipleri tarafından bu isimle markalaştırıldı.

Girişimciler araziye tropikal çardaklar, sıhhi tesisler, plaj barı, su kaydırakları ve geniş etkinlik alanları inşa etti. Yapılan bu büyük yatırımlarla birlikte ada; düğünler, konserler ve hafta sonu kaçamakları için popüler bir turizm merkezine dönüşüyor.

ADANIN MEVCUT EKONOMİK DEĞERİ NEDİR?

İlk etapta sadece 65 bin dolar sermayeyle ortaklaşa satın alınan mülkün güncel değeri yaklaşık 14 milyon dolara ulaştı. Sahipleri, ciddi oranda değerlenen bu mülkü kurumsal veya özel şahıslara satmak amacıyla farklı dönemlerde pazarlama çalışmaları yürüttü.

Benzer şekilde küresel piyasada izole yaşam alanlarına talep artarken, İskoçya'daki Mullagh Adası da güneş enerjili konutuyla birlikte 405 bin euroya açık artırmaya çıkarıldı. Dünyanın farklı bölgelerindeki bu tür ıssız araziler, sakinlik arayan yatırımcılar için nadir fırsatlar arasında yer alıyor.