Kanada borsasında işlem gören Kanada merkezli Ongwe Minerals şirketi, Namibya’daki Omatjete Altın Projesi kapsamında yer alan Nguni sahasında kesintisiz 6 kilometre uzunluğunda devasa bir altın yatağı keşfetti.

Yürütülen yoğun toprak örnekleme programlarında altın seviyelerinin oldukça yüksek değerlere ulaştığı açıklandı. Yüzey altındaki mineralleşme sisteminin varlığını güçlendiren bu kritik keşfin ardından şirket, yer altındaki cevher potansiyelini doğrulayıp ekonomik uygulanabilirliğini test etmek amacıyla ağustos ayı itibarıyla 5 bin metrelik büyük bir sondaj programı başlatacağını duyurdu.

ÜLKEDE DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK KEŞİF

Gelişmekte olan Okondeka Fay Hattı Bölgesi'nde yer alan bu yeni keşif, Namibya'nın madencilik sektöründeki dengeleri değiştirebilecek bir potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.

Ülkenin geleneksel elmas bağımlılığını azaltarak altın ve uranyuma dayalı maden gelirlerini artırması beklenen Nguni sahası, bölgesel ekonomik büyümeye de ivme kazandıracak.

Namibya Maden Odası ve Maliye Bakanlığı verileri, altın sektöründen elde edilen vergi gelirlerinin ciddi oranda arttığına dikkat çekerken; Ongwe Minerals CEO'su Dave Underwood ise sahada ilk etapta tek bir sondaj kulesiyle çalışmalara başlayıp jeolojik verilere göre operasyonu genişleteceklerini açıkladı.