Wardogs, Eylül 2026'nın yoğun oyun takviminde elde ettiği satış rakamlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Bulkhead Interactive'in geliştirdiği ve Team17'nin yayıncılığını üstlendiği taktiksel nişancı, ay boyunca PC tarafında en çok satan oyun olarak öne çıktı. Yeni bir marka olmasına rağmen 3 milyon satış barajını da aşan yapım, köklü serilerin ve yüksek bütçeli oyunların rekabet ettiği dönemde önemli bir başarı elde etti.

Ampere Analysis tarafından paylaşılan verilere göre Wardogs, Steam, PlayStation ve Xbox gibi büyük oyun pazarlarını kapsayan değerlendirmede Eylül 2026'nın en başarılı PC oyunu oldu. Yapımın çıkışından itibaren ulaştığı 3 milyon kopyalık satış da ticari performansını ortaya koydu.

SADECE FC27'YE GEÇİLDİ

Tüm platformlardaki satışlar birlikte değerlendirildiğinde Wardogs'un önünde yalnızca EA Sports FC 27 yer aldı. Böylece taktiksel nişancı, yalnızca PC oyuncularının ilgisini çekmekle kalmadı ve ayın genel satış tablosunda da üst sıralara yerleşti. Bu sonuç, Team17 ve Bulkhead Interactive'in yeni bir oyun markasıyla geniş bir oyuncu kitlesine ulaşabildiğini gösterdi.

Eylül ayında satış başarısı yakalayan yeni yapımlar arasında Wardogs tek başına değildi. Rebel Wolves imzalı The Blood of the Dawnwalker, yaklaşık 2 milyon kopyalık satışla tüm platformlarda ilk beş oyun arasına girdi. Halloween: The Game ise özellikle Xbox Series X|S tarafındaki performansıyla öne çıktı.

Öte yandan Marvel's Wolverine, EA Sports FC 27 ve Onimusha gibi bilinen serilerin yeni oyunları da ayın dikkat çeken yapımları arasında yer aldı. Bu tablo, hem yeni markaların hem de yerleşik serilerin yoğun rekabet içinde oyuncuların ilgisini çekmeye devam ettiğini ortaya koydu.

Wardogs'un 3 milyon satışa hangi tarihte ulaştığına ilişkin ayrıntılı bir günlük dağılım paylaşılmadı. Buna rağmen oyunun Eylül ayında PC satışlarında zirveye çıkması ve tüm platformlarda yalnızca EA Sports FC 27'nin gerisinde kalması, yapımı ayın öne çıkan ticari başarılarından biri haline getirdi.