

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yürütülen sıkı para politikası adımları, bankaların vadeli ve günlük mevduat hesaplarında sunduğu faiz oranlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Piyasalardan alınan en güncel verilere göre, 3.000.000 TL tutarındaki nakit birikimin bankalardaki dönemsel net kazançları ve vade sonu toplam bakiyeleri netleşti. Bankaların vadeli ve günlük mevduat türlerinde sunduğu faiz oranları %36 ile %47 arasında değişiklik gösterirken, elde edilen en düşük aylık kazanç dahi güncel en düşük memur maaşının üzerinde gerçekleşti.

İŞTE BANKA BANKA GÜNCEL MEVDUAT FAİZİ GETİRİLERİ

3.000.000 TL ana paranın, sağlanan ekran görüntülerindeki verilere göre en yüksek faiz oranından en düşük faiz oranına doğru banka banka sıralanmış güncel net getirileri şu şekildedir:

Ziraat Dinamik (Günlük Vadeli Hesap): %47 Faiz Oranı | 78.624,61 TL Net Kazanç | 3.078.624,61 TL Vade Sonu Bakiye

Alternatif Bank - VOV Hesap (Günlük Vadeli Hesap): %46 Faiz Oranı | 89.711,94 TL Net Kazanç | 3.089.711,94 TL Vade Sonu Bakiye

Fibabanka - Kiraz Hesap (Günlük Vadeli Hesap): %46 Faiz Oranı | 87.913,91 TL Net Kazanç | 3.087.913,91 TL Vade Sonu Bakiye

Türk Ticaret Bankası - Salkım Hesap (Günlük Vadeli Hesap): %45,25 Faiz Oranı | 89.783 TL Net Kazanç | 3.089.783 TL Vade Sonu Bakiye

ING - Turuncu Hesap (Günlük Vadeli Hesap): %45 Faiz Oranı | 89.775,10 TL Net Kazanç | 3.089.775,10 TL Vade Sonu Bakiye

TEB - Marifetli Hesap (Günlük Vadeli Hesap): %45 Faiz Oranı | 89.279,10 TL Net Kazanç | 3.089.279,10 TL Vade Sonu Bakiye

CEPTETEB - Marifetli Hesap (Günlük Vadeli Hesap): %45 Faiz Oranı | 89.279,10 TL Net Kazanç | 3.089.279,10 TL Vade Sonu Bakiye

ON Dijital - ON Plus (Günlük Vadeli Hesap): %45 Faiz Oranı | 85.972,47 TL Net Kazanç | 3.085.972,47 TL Vade Sonu Bakiye

Anadolubank - Renkli Hesap (Günlük Vadeli Hesap): %45 Faiz Oranı | 85.972,47 TL Net Kazanç | 3.085.972,47 TL Vade Sonu Bakiye

Odea - Oksijen Hesap (Günlük Vadeli Hesap): %45 Faiz Oranı | 84.424,12 TL Net Kazanç | 3.084.424,12 TL Vade Sonu Bakiye

QNB - Kazandıran Günlük (Günlük Vadeli Hesap): %44,5 Faiz Oranı | 88.271,58 TL Net Kazanç | 3.088.271,58 TL Vade Sonu Bakiye

DenizBank - Kaptan Hesap (Günlük Vadeli Hesap): %43,5 Faiz Oranı | 95.841,77 TL Net Kazanç | 3.095.841,77 TL Vade Sonu Bakiye

YapıKredi - Sınırsız Hesap TL (Günlük Vadeli Hesap): %43,5 Faiz Oranı | 86.257,59 TL Net Kazanç | 3.086.257,59 TL Vade Sonu Bakiye

QNB - E-Vadeli Mevduat (Standart Vadeli Hesap): %42,75 Faiz Oranı | 92.761,64 TL Net Kazanç | 3.092.761,64 TL Vade Sonu Bakiye

Akbank - Vadeli Hesap TL (Standart Vadeli Hesap): %42,5 Faiz Oranı | 92.219,18 TL Net Kazanç | 3.092.219,18 TL Vade Sonu Bakiye

DenizBank - E-Mevduat (Standart Vadeli Hesap): %42,5 Faiz Oranı | 92.219,18 TL Net Kazanç | 3.092.219,18 TL Vade Sonu Bakiye

Odea - Yeni Vadeli Mevduat (Standart Vadeli Hesap): %42,5 Faiz Oranı | 92.219,18 TL Net Kazanç | 3.092.219,18 TL Vade Sonu Bakiye

ON Dijital - E-Mevduat (Standart Vadeli Hesap): %42 Faiz Oranı | 91.134,25 TL Net Kazanç | 3.091.134,25 TL Vade Sonu Bakiye

Garanti BBVA - E-Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap): %41,5 Faiz Oranı | 90.049,32 TL Net Kazanç | 3.090.049,32 TL Vade Sonu Bakiye

ING - Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap): %41 Faiz Oranı | 88.964,38 TL Net Kazanç | 3.088.964,38 TL Vade Sonu Bakiye

Türkiye İş Bankası - Vadeli TL Hesabı (Standart Vadeli Hesap): %39 Faiz Oranı | 84.624,66 TL Net Kazanç | 3.084.624,66 TL Vade Sonu Bakiye

Halkbank - E-Mevduat Hesabı (Standart Vadeli Hesap): %36 Faiz Oranı | 78.115,07 TL Net Kazanç | 3.078.115,07 TL Vade Sonu Bakiye

-Yatırım tavsiyesi değildir.