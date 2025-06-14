Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikaları ve Türk Lirası’na geçişi teşvik eden adımlar ile bankaların mevduat faiz oranlarını artırdı.

Bu durum, özellikle yüksek tutarlı birikim sahiplerinin TL mevduat hesaplarına yönelmesine neden oldu. Ancak, Kurban Bayramı sonrasında bazı bankalar, faiz oranlarında küçük çaplı indirimler yaptı. Şu anda en yüksek faiz oranı yüzde 53 seviyesinde bulunuyor.

3 MİLYON TL'NİN GÜNCEL AYLIK FAİZ GETİRİSİ

14 Haziran itibarıyla, 3 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi, bankalar arasında farklılık göstermekte. İşte banka banka güncel oranlar:

-QNB Finansbank

Faiz Oranı: %50,25

Vade Sonu Tutar: 3.112.340 TL

Net Kazanç: 112.340 TL

-Denizbank

Faiz Oranı: %49,5

Vade Sonu Tutar: 3.110.663 TL

Net Kazanç: 110.663 TL

-Fibabanka

Faiz Oranı: %52

Vade Sonu Tutar: 3.116.252 TL

Net Kazanç: 116.252 TL

-Yapı Kredi

Faiz Oranı: %49

Vade Sonu Tutar: 3.109.545 TL

Net Kazanç: 109.545 TL

-ODEA

Faiz Oranı: %51

Vade Sonu Tutar: 3.114.016 TL

Net Kazanç: 114.016 TL

-Akbank

Faiz Oranı: %49

Vade Sonu Tutar: 3.109.545 TL

Net Kazanç: 109.545 TL

-Türkiye Finans

Faiz Oranı: %53

Vade Sonu Tutar: 3.118.488 TL

Net Kazanç: 118.488 TL

-Garanti BBVA

Faiz Oranı: %47,5

Vade Sonu Tutar: 3.106.192 TL

Net Kazanç: 106.192 TL

-Alternatif Bank

Faiz Oranı: %53

Vade Sonu Tutar: 3.118.488 TL

Net Kazanç: 118.488 TL

-TEB

Faiz Oranı: %52

Vade Sonu Tutar: 3.116.252 TL

Net Kazanç: 116.252 TL

-ING

Faiz Oranı: %51

Vade Sonu Tutar: 3.114.016 TL

Net Kazanç: 114.016 TL

-İş Bankası

Faiz Oranı: %39,5

Vade Sonu Tutar: 3.088.307 TL

Net Kazanç: 88.307 TL

-Halkbank

Faiz Oranı: %42

Vade Sonu Tutar: 3.093.896 TL

Net Kazanç: 93.896 TL

-Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %35

Vade Sonu Tutar: 3.078.247 TL

Net Kazanç: 78.247 TL

-Albaraka

Faiz Oranı: %33,31

Vade Sonu Tutar: 3.074.468 TL

Net Kazanç: 74.468 TL

Mevduat faiz oranları, bankalar arasında farklılıklar gösteriyor. Özellikle yüksek faiz oranları sunan bankalar, yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Türkiye Finans ve Alternatif Bank, %53 oranıyla en yüksek faiz oranını sunarken, en düşük faiz oranı ise Ziraat Bankası’nda %35 olarak belirlenmiş.

Yüksek tutarlı birikim yapanlar için, faiz oranı farkları önemli bir getiri farkı yaratıyor. Bankaların faiz oranlarını takip ederek, en avantajlı yatırımı seçmek oldukça kritik bir öneme sahip.

*Haberde yer alan mevduat faizi ile ilgili son gelişmeler ve bankaların güncel durumları sadece haber niteliğindedir. Haber yatırım tavsiyesi değildir.