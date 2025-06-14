Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikaları ve Türk Lirası’na geçişi teşvik eden adımlar ile bankaların mevduat faiz oranlarını artırdı.
Bu durum, özellikle yüksek tutarlı birikim sahiplerinin TL mevduat hesaplarına yönelmesine neden oldu. Ancak, Kurban Bayramı sonrasında bazı bankalar, faiz oranlarında küçük çaplı indirimler yaptı. Şu anda en yüksek faiz oranı yüzde 53 seviyesinde bulunuyor.
3 MİLYON TL'NİN GÜNCEL AYLIK FAİZ GETİRİSİ
14 Haziran itibarıyla, 3 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi, bankalar arasında farklılık göstermekte. İşte banka banka güncel oranlar:
-QNB Finansbank
Faiz Oranı: %50,25
Vade Sonu Tutar: 3.112.340 TL
Net Kazanç: 112.340 TL
-Denizbank
Faiz Oranı: %49,5
Vade Sonu Tutar: 3.110.663 TL
Net Kazanç: 110.663 TL
-Fibabanka
Faiz Oranı: %52
Vade Sonu Tutar: 3.116.252 TL
Net Kazanç: 116.252 TL
-Yapı Kredi
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 3.109.545 TL
Net Kazanç: 109.545 TL
-ODEA
Faiz Oranı: %51
Vade Sonu Tutar: 3.114.016 TL
Net Kazanç: 114.016 TL
-Akbank
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 3.109.545 TL
Net Kazanç: 109.545 TL
-Türkiye Finans
Faiz Oranı: %53
Vade Sonu Tutar: 3.118.488 TL
Net Kazanç: 118.488 TL
-Garanti BBVA
Faiz Oranı: %47,5
Vade Sonu Tutar: 3.106.192 TL
Net Kazanç: 106.192 TL
-Alternatif Bank
Faiz Oranı: %53
Vade Sonu Tutar: 3.118.488 TL
Net Kazanç: 118.488 TL
-TEB
Faiz Oranı: %52
Vade Sonu Tutar: 3.116.252 TL
Net Kazanç: 116.252 TL
-ING
Faiz Oranı: %51
Vade Sonu Tutar: 3.114.016 TL
Net Kazanç: 114.016 TL
-İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Vade Sonu Tutar: 3.088.307 TL
Net Kazanç: 88.307 TL
-Halkbank
Faiz Oranı: %42
Vade Sonu Tutar: 3.093.896 TL
Net Kazanç: 93.896 TL
-Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %35
Vade Sonu Tutar: 3.078.247 TL
Net Kazanç: 78.247 TL
-Albaraka
Faiz Oranı: %33,31
Vade Sonu Tutar: 3.074.468 TL
Net Kazanç: 74.468 TL
Mevduat faiz oranları, bankalar arasında farklılıklar gösteriyor. Özellikle yüksek faiz oranları sunan bankalar, yatırımcıların ilgisini çekiyor.
Türkiye Finans ve Alternatif Bank, %53 oranıyla en yüksek faiz oranını sunarken, en düşük faiz oranı ise Ziraat Bankası’nda %35 olarak belirlenmiş.
Yüksek tutarlı birikim yapanlar için, faiz oranı farkları önemli bir getiri farkı yaratıyor. Bankaların faiz oranlarını takip ederek, en avantajlı yatırımı seçmek oldukça kritik bir öneme sahip.
*Haberde yer alan mevduat faizi ile ilgili son gelişmeler ve bankaların güncel durumları sadece haber niteliğindedir. Haber yatırım tavsiyesi değildir.