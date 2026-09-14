İskoç Ulusal Partisi (SNP), Sinn Féin ve Plaid Cymru liderleri, Westminster yönetimi üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla tarihi bir self-determinasyon (kendi kaderini tayin etme) deklarasyonu imzaladı.

İskoçya Başbakanı John Swinney, Galler Başbakanı Rhun ap Iorwerth ve Kuzey İrlanda Başbakanı Michelle O'Neill, Pazartesi sabahı Cardiff'te düzenlenen ortak basın toplantısında bir mutabakat zaptına imza atarak "Westminster'ın devri kapanıyor" açıklamasında bulundu

İrlanda Parlamentosu Dáil'deki ana muhalefet lideri ve Sinn Féin Başkanı Mary Lou McDonald'ın da katıldığı toplantıda liderler, Birleşik Krallık Hükümeti'ne "anayasal değişime hazırlanma, bunu planlama ve kolaylaştırma" çağrısı yaptı.

İNGİLTERE'YE MEDYAN OKUDULAR

İmzalanan anlaşma, "Whitehall'ın bozuk ekonomik modelini reddetmeyi", ekonomik büyüme ve enerji kaynaklarının genişletilmesi konularında fikir paylaşımında bulunmayı hedeflerken, "uluslarımızın geleceği Avrupa Birliği'ne aittir" ifadesine yer verdi.

Parti sıfatlarıyla bir araya gelen başbakanlar, "Hiçbir Westminster hükümetinin demokrasiyi engellemeye veya halkımızın kendi geleceğini belirleyeceği ilkesini zayıflatmaya hakkı yoktur" açıklamasında bulundu.

Anlaşma metninde şu ifadelere yer verildi:

“Bu adalardaki siyasi tablo değişiyor. Tarihte ilk kez, bu adalardaki insanlar İskoçya'da, Galler'de ve Kuzey İrlanda'da Birleşik Krallık'tan bağımsızlığa bağlı başbakanlara sahip. Bu adalar genelinde ve tüm dünyada izleyen insanlar için, Westminster'ın devrinin kapandığına dair bundan daha açık bir işaret olamaz. Daha iyi bir yol olduğuna inanıyoruz: ulusların eşit olarak birlikte çalışması, fikir ve uzmanlık paylaşması, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı ilişkiler kurması. Rüzgar hareketlerimizden yana; anayasal değişimin yaklaşmakta olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle partilerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve birlikte çalışmanın gerçek bir fark yaratabileceği pratik alanları belirlemeyi taahhüt ediyoruz.”

REFERANDUM ÇAĞRISI

İskoçya Başbakanı John Swinney, devredilmiş üç ulustaki halkların "kendi geleceklerini belirleyebilmeleri" önünde "hiçbir engel" olmaması gerektiğini ifade etti.

Swinney, basın toplantısı sırasında Andy Burnham'ın geçen hafta Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmaya birkaç kez atıfta bulunarak Burnham'ın "Birleşik Krallık'ın son başbakanı" olacağını iddia etti.

Burnham, İrlanda'nın yeniden birleşmesi referandumunu tetiklemek için Kuzey İrlanda için geçerli olan şartların İskoçya için de "birebir aynı" olması gerektiğini savunmuştu.

Hayırlı Cuma Anlaşması, halkın desteğinin muhtemel görünmesi durumunda Birleşik Krallık Kuzey İrlanda Bakanı'nın referandum çağrısı yapmasını şart koşuyor.