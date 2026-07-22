British Airways'in Hindistan'ın Haydarabad kentinden Londra Heathrow Havalimanı'na gerçekleştirdiği yaklaşık 10,5 saatlik uçuşta, kokpit ekibindeki üç pilot da gıda zehirlenmesi belirtileri gösterdi.

HAVADA OKSİJEN DESTEĞİ...

İngiliz gazetesi Daily Mail'in aktardığına göre uçuş sırasında pilotlardan biri rahatsızlanarak görevini yapamayacak hale geldi ve oksijen desteği almak zorunda kaldı. Diğer iki pilot uçuşa devam ederek uçağı İngiltere'ye indirmeyi başardı ancak onların da durumunun inişten sonra ağırlaştığı bildirildi.

DIŞARIDAN SU İÇMİŞLER...

Üç pilotun da uçuş öncesinde Haydarabad'da kaldıkları otelin salonunda birlikte kahvaltı yaptığı öğrenildi. Pilotların ayrıca dışarıdan tedarik edilen su şişelerinden içtiği belirtildi.

Sağlık ekipleri, gıda zehirlenmesinin kesin nedenini belirlemek amacıyla pilotlardan örnekler aldı ve inceleme başlattı.

KALDIKLARI OTELE ŞİKAYET YAĞMIŞ

İngiliz Pilotlar Derneği (BALPA) kaynakları, geceliği 130 sterlin olan söz konusu otelle ilgili geçmişte de "onlarca" hijyen şikayeti yapıldığını belirterek havayolu yönetimine sert tepki gösterdi.

Yaşanan krizin ardından British Airways, Haydarabad'daki konaklama seçeneklerini ve otel anlaşmalarını yeniden değerlendirmeye aldığını duyurdu.

Şirket açıklamasında ayrıca yolcu güvenliğinin hiçbir aşamada tehlikeye girmediğini belirtti.