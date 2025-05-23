İstanbul’da sahte kimlikle yakalanan PKK’lı terörist Yakup Akkan’ın yargılandığı davadan karar çıktı. Akkan, 15 Aralık 2015’te Diyarbakır Silvan’da çukur hendek operasyonundan dönen zırhlı araca uzaktan kumandalı bombayla saldırı düzenledi. Hain tuzakta Özel Harekat şube müdürü Ahmet Kabukçu, polisler Mustafa Nohut ile Nuri Yazanel şehit oldu. Yine Silvan’da askeri araca uzaktan kumandalı bombalı saldırı gerçekleştirdi, 21 asker yaralandı.

Terörist Akkan, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 353 yıl hapisle cezalandırıldı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararı esastan bozdu. Yeniden hakim karşısına çıkan teröristin yaptığı savunma ise şoke etti. Süleyman Şah Türbesi’nin taşınmasında TSK’ya yardım ettiğini öne süren PKK’lı terörist, şunları söyledi:

Yakup Akkan

TERÖRİST MEMNUN!

“Emniyet Müdürü ile 2 polisin öldüğü bombayı hazırladım, ancak ben yerleştirmedim. Parmak izlerim de bombada pil bloğu üzerindedir. Sayın Cumhurbaşkanı ve Bahçeli’nin başlattığı süreç barış yolunda yapılmıştır. Oluşan barış ikliminden duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum.” Terörist savunmasını ‘beraat’ talebiyle tamamladı.

Mahkeme, terörist Akkan’a daha önce verilen 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 353 yıl hapis cezasını kaldırdı. Emniyet Müdürü ile 2 polisi şehit etmek, 21 askeri yaralamak suçlarından ayrı ayrı beraat kararı verildi. Terör örgütü üyeliğinden 15 yıl hapisle cezalandırıldı. 9 yıldır tutuklu olan teröristin cezasının onanması halinde tahliye olacağı bildirildi.

Türkiye’de PKK’lı Irak’ta YBŞ’li Suriye’de YPG’li

PKK’lı hain savunmasında şunları söyledi: “Irak’ın Sincar bölgesine YBŞ’li (Şengal Direniş Birlikleri) olarak gittim. Peşmergenin desteğiyle IŞİD’le çatışmalara katıldım. Sonra Kobani’ye geçip bu kez YPG’li oldum. IŞİD’in geri püskürtülmesinden sonra da TSK’nın bölgeye operasyonları oldu. Çok yorulmuştum, evime dönmeye karar verdim. PKK’lılar beni çağırdı. İstifa sürecimin henüz kabul edilmediğini söylediler. Bomba eğitimi aldığım için kendilerine yardım etmemi istediler.”

7 çocuk babasız büyüyor!

Şehit Emniyet Müdürü Ahmet Kabukçu, Ankara Kocatepe Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı. Törene Devlet Bahçeli de katıldı. Şehit Kabukçu’nun, Mesude, Şevval ve Zeynep adında üç çocuğu vardı. Polis memuru Nohut’un kızları Emine ve Fatma, Yazanel’in çocukları Yusuf ile Dilek yetim kaldı.