Yalova'da 29 Aralıkta (2025) çıkan çatışmada 3 polis IŞİD militanları ile girdikleri çatışmada öldürülmüştü. Çatışma ve şehit haberlerinin ardından Yalova'da IŞİD yapılanmasına dair tartışmalar kamuoyunda sıkça yer aldı.

IŞİD terör örgütünün örgütlendiği Yalova'da bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, aranan evde de dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3'ü ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı'na bağlı GÖKSEM birimine teslim edildi. Ayrıca operasyonda evdeki 4 kişi hakkında da sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Özel Harekat destekli İl Emniyet Müdürlüğümüz Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizin DEAŞ terör örgütüne yönelik ikametlere gerçekleştirilen operasyonda, dijital materyallerle birlikte 4 şahıs yakalanmıştır. Şahıslardan biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmış, diğer üçü ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı’na bağlı Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edilmiştir. Ayrıca operasyon sırasında evde bulunan 4 şahıs hakkında da sınır dışı işlemleri başlatılmıştır. Yalova’nın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü terör yapılanmasına karşı mücadelemiz, devletimizin gücü ve sarsılmaz kararlılığıyla kesintisiz şekilde sürdürülecektir. Bu başarılı operasyona imza atan kahraman emniyet mensuplarımıza ve iş birliği dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

YALOVA'DA NE OLMUŞTU

Yalova'da 29 Aralık 2025 tarhinde gerçekleşen operasyonda 3 polis şehit olurken 6 IŞİD'li ölü olarak ele geçirilmişti.

Operasyonda öldürülen 2 IŞİD'linin Geçen yıl ağır terör suçlamalarıyla tutuklandığı ve sadece 7 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı.