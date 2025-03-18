Enerji içecekleri, uzun süre boyunca sınırlı tat seçenekleriyle tüketiciye sunuldu. Sıfır şeker ve sıfır kalorili versiyonlarla çeşitliliği artırmaya çalışsalar da, gazlı içecek sektöründe görülen geniş tat yelpazesini benimsemekte geri planda kaldılar.

thestreet'in haberine göre Red Bull ve Monster gibi markalar ürün yelpazelerine çok sayıda yeni tat ekleseler de bu özel tatların birçoğu yalnızca kısa bir süreliğine piyasada kalabildi; bu da tüketicilerin favorisi haline gelen bazı tatlarla vedalaşmalarına yol açtı.

Red Bull, 2025 yılı itibarıyla ürün yelpazesine yeni tatlar eklemeye hazırlanırken, bu yıl içerisinde üç mevcut ürünün üretimini durdurmayı planladığını açıkladı.

Red Bull içecek serisini değiştiriyor

Instagram'ın tanınmış fenomenlerinden SnachWithZach, Red Bull'un gelecekteki planlarına dair ayrıntıları içeren bir video paylaştı. Videoda, markanın bu yıl üç farklı ürününün üretimine son vereceği, ancak 2025 yılı boyunca birçok yeni tat ekleyeceği bilgisine yer verildi. Ayrıca SnachWithZach, bu değişikliklerle ilgili mevcut bilgilere dair bir özet sundu.

Red Bull, 2025 yılı itibarıyla ürün yelpazesinde önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Şirket, üç farklı lezzetin üretimine son vereceğini duyurdu. Daha önce açıklandığı gibi Green Edition Dragon Fruit, Caroba Elderflower ile değiştirilirken, Şeftali Nektarin de listeden çıkarılıyor. Blueberry Blue Edition'ın da üretiminin durdurulacağı iddia ediliyor.

Öte yandan, yenilikler de gündemde. Popüler Winter Edition Iced Vanilla Berry'nin kalıcı bir ürün haline getirileceği belirtiliyor. Bu yeni lezzetin, Blue Edition'ın yerini alması bekleniyor. Red Bull'un ürün stratejisi, tüketici talepleri ve trendler doğrultusunda şekillenmeye devam ediyor.

Yazın Summer serisi geliyor

Red Bull, yeni Zero Sugar serisini piyasaya sürdü. Rahip meyvesiyle tatlandırılan bu ürün, tüketicilerden olumlu geri dönüşler almaya başladı. Ayrıca, Amerika'daki bazı mağazalarda Wild Berries Pink Edition'ın şekerli ve şekersiz seçeneklerle mart ayında piyasaya çıkacağı belirtiliyor.

Markanın şekersiz Sea Blue Edition'ı için de erken bir lansman planlandığı iddia ediliyor. Beklentilere göre bu ürün, Nisan ayında raflardaki yerini alabilir. Yaz aylarında ise Summer Edition serisiyle tanışacağız. Bu yılki lezzet seçeneğinin White Peach olduğu söylentiler arasında yer alıyor ve Peach Nectarine'den memnun kalmayanlar için yeni bir alternatif sunuluyor.

Ekim ayında ise Winter Edition’ın geçici olarak piyasaya sunulacağı ifade ediliyor. Bu yılın kış lezzetinin White Grape olacağı tahmin ediliyor ancak henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.

Şeftali Nektarin’in kaldırılması üzüntü yarattı

Enerji içecekleri dünyasında tartışmalar devam ederken, Red Bull'un bazı tatları kaldırma kararı sosyal medyada yankı uyandırdı. "Önce Cranberry, şimdi de bu!" şeklinde serzenişte bulunan Ablexxive ve Şeftali Nektarin’in kaldırılmasından üzüntüsünü dile getiren Tavera_Nathan ve Pseudo_Embrace gibi kullanıcılar, favori tatlarına veda etmeye hazırlanıyor.

Bu arada Red Bull’un Spring Edition serisi için heyecan verici planları var. Şirket, ABD’de ilk kez piyasaya sürülecek olan yeni Greyfurt ve Çiçek aromasını tanıttı. Bitkisel ve çiçeksi notalarla zenginleştirilen bu pembe greyfurt tadının, 3 Mart 2025’ten itibaren şekerli ve şekersiz seçenekleriyle satışa sunuldu. Ancak ürün, stoklarla sınırlı.