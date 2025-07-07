Sabah işe giderken ne giyeceğine karar vermek bazıları için kolay olabiliyor. Fakat sürekli değişin moda trendleri, şık ve uyumlu görünmek isteyenleri bazen strese sokabilir. İşte tam da bu noktada "Üç renk kuralı" devreye giriyor. Bu kural zahmetsizce şık görünmenizi saklayacaktır.

3 RENK KURALI İLE EVDEN ŞIK ÇIKIN

Stilist Liz Teich (@thenewyorkstylist), bu kuralı şöyle açıklıyor:

"Herhangi bir kıyafetle başa çıkmakta zorlanıyorsanız, en fazla üç renge sadık kalmak işe yarar."

Kural basit:

Bir ana renk (kahraman renk)

Bir ikincil ton

Bir vurgu rengi (genellikle aksesuarlarla)

Bu renk düzeni sayesinde hem bütünlüklü hem de görsel olarak çekici kombinler oluşturabilirsiniz. Teich'e göre bu yaklaşım, günümüzde estetiğe olan artan ilgiyi yansıtıyor.

Çok fazla renk bir arada kaotik görünebilir. Üç renk sınırıysa, göz yormayan ama dikkat çekici bir stil sağlar. Ayrıca, uyumlu bir görünüm sunarak sosyal medyada daha fotojenik olmanıza da yardımcı olabilir.

ÜÇ RENK KURALI NASIL UYGULANIR?

1. RENKLERİ TONLARA GÖRE SEÇİN

Soğuk tonlar -mavi, yeşil, mor- veya sıcak tonlar -kırmızı, turuncu, sarı- arasında bir seçim yapın. Teich'e göre aynı renk ailesine ait tonları kullanmak görünümünüzü sade ama etkileyici kılacaktır.

2. AYAKKABILARDAN BAŞLAYIN

Hava koşulları ya da planlarınıza göre giyeceğiniz ayakkabıyı belirleyin ve diğer parçaları onun etrafında oluşturun. Örneğin kırmızı ayakkabılarınız varsa bu sıcak ton ailesinden bir renk olarak kabul edilir.

3.SANDVİÇ KURALI

Kate Middleton'ın sıkça kullandığı bu yöntem, üstteki ve alttaki parçaların (örneğin tişört ve ayakkabılar) aynı renkten seçilmesini, ortada kalan parçanın ise farklı olmasını önerir.

4. AKSESURARLARLA RENK KATIN

Renk konusunda çekingen davranıyorsanız, başlangıçta sadece çanta, ayakkabı ya da takılarla renk patlaması yaratabilirsiniz.

5. DESENLER ÖNEMLİ

Desenli kıyafetlerde bulunan renkleri rehber olarak kullanabilirsiniz. Örneğin bir desen içinde kırmızı, siyah ve beyaz varsa bu üç rengi tüm kombin boyunca uygulayabilirsiniz.

6. CEKET VE ÇANTALARI BİLİNÇLİ SEÇİN

Teich’e göre en sık yapılan hata, çanta ve ceketleri “sonradan akla gelen” parçalar gibi görmek. Bu aksesuarlar da görünümün renk dengesi içinde olmalı.

7. MONOKROM KOMBİNLERE DE UYGULAYIN

Tamamen beyaz gibi tek renkli kombinlerde, yalnızca aksesuarlarla küçük renk dokunuşları ekleyerek üç renk kuralını uygulayabilirsiniz.