Çin'in Yunnan ve Guizhou eyaletleri arasındaki Nizhuhe Kanyonu'nda inşa edilen 288 metre yüksekliğindeki Fuyao Kulesi adlı dikey asansör sistemi faaliyete geçti. Kanyonun dibindeki yerleşke ile tepedeki okul arasındaki 500 metreyi aşan kot farkını kapatan proje, öğrencilerin 3 saat süren dik ve kaygan patika tırmanışını 30 dakikalık güvenli bir ulaşıma dönüştürdü.

288 METRELİK DİKEY ASANSÖR SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Saniyede 5 metre hıza ulaşabilen Fuyao Kulesi, bölgedeki Qingyun teleferik hattıyla entegre şekilde çalışıyor. İki sistemin birleşimi sayesinde, kanyon kayalıklarına kazınmış dik yollara olan bağımlılık sona ererek ulaşım tamamen dikey ve kontrollü bir rota üzerinden sağlanıyor.

DEV MÜHENDİSLİK PROJESİNDEN KİMLER ÜCRETSİZ YARARLANABİLİYOR?

Bölgedeki turizm projesinin bir parçası olarak hayata geçirilen dikey ulaşım ağı, yerel halk için aynı zamanda ücretsiz bir toplu taşıma hizmeti sunuyor. Nizhuhe ve Guanzhai sakinlerinin ücretsiz kullandığı sistemde, öğrencilere okul giriş ve çıkış saatlerinde öncelikli erişim hakkı tanınıyor.