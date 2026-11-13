Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya ile Alanya arasındaki ulaşım süresini rekor seviyeye indirecek olan Antalya-Alanya Otoyolu projesindeki çalışmaları sahada denetledi. Şantiye alanındaki son durumu yerinde inceleyen ve yapımı süren T2 ile T3 tünellerinde yetkililerden brifing alan Uraloğlu, projenin kapsamına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Bakan Uraloğlu incelemeleri sırasında, "Antalya-Alanya Otoyolu 84 kilometresi ana gövde ve bağlantı yollarından oluşuyor; toplam 122 kilometre. Sahanın neredeyse tamamına yakınında çalışmaları devam ettiriyoruz" dedi.

TÜNELLERDE YÜZDE 80 SEVİYESİNE ULAŞILDI

Projede gelinen aşamayı rakamlarla ortaya koyan Bakan Uraloğlu, sahadaki imalatların hızla yükseldiğini belirterek, "Toprak işlerinde, köprü, viyadük, menfez gibi sanat yapılarında, tünel işlerinde aynı şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tünellerde yüzde 80'ler seviyesine, viyadüklerde yüzde 50'ler seviyesine, yine toprak işlerinde yüzde 45'ler seviyesine geldik. İyi gidiyoruz” diye konuştu.

OTOYOLUN TRAFİĞE AÇILACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Otoyolun hizmete açılacağı takvime dair müjdeli haberi paylaşan Uraloğlu, mevcut çalışma temposunun öngörülen programın önünde seyrettiğini belirtti. Hava koşullarının elvermesi halinde açılışın erkene alınabileceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Sözleşmeye göre hedefimiz 2028 Ekim ayı. Ama şu anda öngördüğümüz sürenin önünde gidiyoruz. Bu seneki kışın hava şartlarına göre, baharın durumuna göre biraz daha erkene çekeceğiz. Ama ne kadar erkene çekebiliriz, onu da ilerleyen zaman diliminde inşallah kamuoyuyla paylaşmış oluruz” dedi.

MERSİN BAĞLANTISI İÇİN DE İŞARET VERDİ

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki trafik yoğunluğunun tarihe karışacağını ve turizm ekonomisine büyük ivme kazandırılacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, hattın geleceğine dair de dikkat çeken bir detayı paylaştı. Uraloğlu açıklamasında, "Saatler süren trafiği biz uçtan uca 35-40 dakikalara yakın bir zaman dilimi içerisinde geçmiş olacağız. Sadece bir otoyol değil, turizmi destekleyecek olan çok ciddi bir yatırım yapmış oluyoruz Antalya'mıza. Elbette bunun bir ucunun Mersin'e ilerleyen zamanda da gideceğini söylemek lazım” açıklamasında bulundu.